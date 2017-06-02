Curlingde dünya şampiyonası Türkiye'de
Dünya Curling Federasyonu, 2019 yılında yapılacak Dünya Karışık Çiftler Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesine karar verdi.
Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, yaptığı açıklamada, Kanada'da organize edilen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası sırasında, yönetim kurulu üyeleri Ensar Şahiner ve Murat Akın ile Dünya Curling Federasyonu yetkilileriyle görüştüklerini anlattı.
Görüşmelerde organizasyonu Türkiye'ye kazandırdıklarını belirten Şebin, şunları söyledi:
"Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası, şu ana kadar curling branşında alınan en önemli uluslararası organizasyon. Türkiye, curling sporunda son zamanlarda alınan başarılarla tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Olimpiyatlar dışında ülke olarak birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Tüm organizasyonları da başarılı bir şekilde yapabileceğimizi dünyaya ispatladık."
2019 Ekim'de yapılması planlanan Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nın da en iyi şekilde organize edileceğini vurgulayan Şebin, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin son yıllarda uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarı ve hızlı yükseliş birçok ülkenin dikkatini çekmektedir. Bu başarılar sporcularımızın özverili çalışmaları sonucu elde edilmektedir. Federasyon olarak başarılı çalışmalarımızın meyvelerini de almaya başladık. Ev sahipliği yapacağımız dünya şampiyonası ülkemizi curlingde daha yukarılara taşıyacaktır. Şampiyonada açılış, kapanış, gönüllüler, karşılama, madalya törenleri başta olmak üzere konaklama, ulaşım ve güvenlik noktasında en iyi biçimde organizasyon yapılmasını hedefliyoruz. Bu organizasyon, aynı zamanda Türkiye'nin spor turizmindeki önemini de ön plana çıkaracaktır."
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:13
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Ada’dan Lens mesajı
Toplam 17
Yorum
üst düzey Bırakın Lens Fenerde koşmaya devam etsin . Fenerde ligde ikinci , üçüncü , dördüncülük için koşmaya devam etsin artık ikincide olamıyorlar .
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Batshuayi’den yeşil ışık
Toplam 1
Yorum
analiz taraftarla barışma sezonu başkan ? al getir bu deli oğlanı ;))) eski futbolcumuz niang etkisi yaratır
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Ada’dan Lens mesajı
Toplam 17
Yorum
44istanbul cok iyi bir oyuncu. Besiktasima güc katar. FB elindeki kalietli oyunculari kullanmasini bilmiyor.
Curlingde dünya şampiyonası Türkiye'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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