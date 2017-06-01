18 yaşında 18 kez şampiyon oldu
Türk okçuluğuna sayısız şampiyonlar yetiştiren İzmir Büyükşehir Belediyespor’un son yıldızı Kıvılcım Yavuz, katıldığı 10 bölgesel, 21 ulusal ve 3 uluslararası turnuvada tam 18 kez şeref kürsüsünün en üst basamağına çıktı.
Bugüne kadar Esen Dönmez, Ahmet Kütahyalı, Yasemin Ecem Anagöz, Begül Löklüoğlu ve Aybüke Aktuna gibi onlarca başarılı okçu yetiştiren Büyükşehir Belediyespor'un son keşfi olan 18 yaşındaki sporcu, kısa süre içinde kazandığı başarılarla adından çokça bahsettirmeye başladı.
18 birincilik
Kıvılcım Yavuz, bugüne kadar 10 bölgesel, 21 ulusal ve 3 uluslararası madalya kazanıp tam 18 kez birincilik kürsüsüne çıktı. Genç Milli Takım'a kadar yükselen başarılı okçu, Büyükşehir Belediyesporlu Ali Osman Yangöz sayesinde tanıştığı bu sporun artık "hayatının bir parçası" olduğunu söyledi. Kulübünü ailesi gibi gördüğünü dile getiren Kıvılcım Yavuz, "Türkiye'nin bu branştaki en iyi kulübünde sporcu olmak ve kürsüye çıkmak büyük gurur veren bir olay. Okçuluk, yüksek konsantrasyon gerektiren bir branş. Bir halterci kadar ağır antrenmanlar yapıyoruz. Dışarıdan bakılınca herkesin kolayca yapabileceği bir spor gibi görünüyor ama öyle değil. Yayı gerip oku attığınız ana kadar geçen sürede vücudunuza yüzlerce kilogram yük biniyor. Bu nedenle her zaman üst düzeyde bir fizik performansı sahip olmanız gerekiyor. Okçuluk bana sakin olmayı ve stresle baş etmeyi öğretti" diye konuştu.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:12
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En iyisi Volkan
Toplam 1
Yorum
adalet En iyisi Volkan ise fenerbahçenin düştüğü duruma bakın.Bu sene Advokatı yorumcu yapalım.Alt yapı sorumlusunuda teknik direktör.Fener şampiyo
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Gomis zirvesi!
Toplam 51
Yorum
Galatasaraylı Gelecek vadeden 7 -8 adam alırsın.Mali durumunu düzeltirsin. 2 yıl şampıyon olma geleceğe damga vur.
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Ekici artık Fenerli!
Toplam 7
Yorum
sporsever ilk beşiktaş maçında nasıl futbolcu olduğunu gösterir üzülme beşiktaşlı
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