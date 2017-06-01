18 yaşında 18 kez şampiyon oldu

Bugüne kadar Esen Dönmez, Ahmet Kütahyalı, Yasemin Ecem Anagöz, Begül Löklüoğlu ve Aybüke Aktuna gibi onlarca başarılı okçu yetiştiren Büyükşehir Belediyespor'un son keşfi olan 18 yaşındaki sporcu, kısa süre içinde kazandığı başarılarla adından çokça bahsettirmeye başladı.



18 birincilik



Kıvılcım Yavuz, bugüne kadar 10 bölgesel, 21 ulusal ve 3 uluslararası madalya kazanıp tam 18 kez birincilik kürsüsüne çıktı. Genç Milli Takım'a kadar yükselen başarılı okçu, Büyükşehir Belediyesporlu Ali Osman Yangöz sayesinde tanıştığı bu sporun artık "hayatının bir parçası" olduğunu söyledi. Kulübünü ailesi gibi gördüğünü dile getiren Kıvılcım Yavuz, "Türkiye'nin bu branştaki en iyi kulübünde sporcu olmak ve kürsüye çıkmak büyük gurur veren bir olay. Okçuluk, yüksek konsantrasyon gerektiren bir branş. Bir halterci kadar ağır antrenmanlar yapıyoruz. Dışarıdan bakılınca herkesin kolayca yapabileceği bir spor gibi görünüyor ama öyle değil. Yayı gerip oku attığınız ana kadar geçen sürede vücudunuza yüzlerce kilogram yük biniyor. Bu nedenle her zaman üst düzeyde bir fizik performansı sahip olmanız gerekiyor. Okçuluk bana sakin olmayı ve stresle baş etmeyi öğretti" diye konuştu.

