Fetih Kupası’nda iki zafer

Milli okçular, Uluslararası Fetih Kupası’na damga vurmayı başardı

Dünyanın en eski spor kulüplerinden biri olan Okçular Vakfı tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışları İstanbul'da sona erdi. 40 ülkeden olimpik ve geleneksel 700 sporcunun katıldığı organizasyonda Türk okçuların elde ettiği başarılar dikkat çekti. Erkekler klasik yayda Mete Gazoz, makaralı yayda da Demir Elmaağaçlı elde ettikleri birinciliklerle turnuvaya damga vurdu. Geleneksel yay çocuklar kategorisinde ilk 3 sırayı Türk sporcular paylaşırken, şampiyonada 269 bin 500 TL'lik ödül dağıtıldı