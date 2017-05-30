Everest Maratonu'nu bitiren ilk Türk

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan (HİS) yapılan açıklamaya göre, Ece Vahapoğlu, "dünyanın en yüksek irtifalı" yarışında 21 kilometrelik yarı maraton kategorisinde mücadele verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile HİS'in destekleriyle Everest Maratonu'na katılan Vahapoğlu, 3 saat 48 dakikalık derecesiyle kadınlarda 4'üncü, genel klasmanda ise 7'nci oldu. 34 ülkeden 200 katılımcının yarıştığı organizasyonda, yarı maratonda 24 kişi yer aldı.

Yarı maratonda mücadele eden yarışmacılar, 5 bin 364 metredeki ana kampı da içeren farklı rakımdaki kamplara bölünmüş toplam 150 kilometrelik zorlu rotayı günlük beşer saatlik yürüyüşler ve tırmanışlarla tamamladı. Daha sonra da 4 bin 571 metre rakımdan 3 bin 440 metreye 21 kilometreyi durmaksızın koştu.

Dünyanın en zorlu maratonunda rahatsızlanan 7 kişi, kurtarma helikopteriyle hastanelere ulaştırıldı.

Vahapoğlu: "Hayatımın en zor macerasıydı"

Everest Maratonu'nda Türkiye'yi temsil ettiği için büyük gurur, sorumluluk ve heyecan duyduğunu belirten Vahapoğlu, "En büyük hayalimi ve hedefimi gerçekleştirdim. Hayatımın gerçekten en zor macerasıydı, yarışmacılardan 7 kişi kurtarma helikopteriyle indirildi." ifadelerini kullandı.

Vahapoğlu, yarışmada ilk üç sırayı profesyonel atletlerin elde ettiğine dikkati çekerek, "Böylesine yüksek irtifada bir yarışta kendimi sadece yarışı sakatlanmadan bitirmeye odakladım. Bu iyi derece beni çok mutlu etti. Hız kadar dayanıklılığın da önemini anladım." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm zorluklara rağmen yarışı bırakmadığını vurgulayan Vahapoğlu, şöyle devam etti:

"14 yıldır gerçekleşen Everest Maratonu'na kaydı yapılan ilk Türk unvanını aldıktan sonra asıl hedefim olan bu zorlu yarışı bitirebildiğim için çok mutluyum. Tüm bu süreç bana çok şey kazandırdı. Ülkemden, evimden, ailemden, sevdiklerimden, işimden uzakta böyle zorlu şartlarda olmak beni daha da güçlendirdi. Sporu topluma yayma konusunda daha da motive etti."

Yarış süresince desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür eden Vahapoğlu, "Maratona katılım sürecinden bugüne kadar desteklerini hissettiren Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin şahsına ve bu süreçte katkıları ve desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonuna teşekkür ederim. Everest Maratonu'nun belgesel filmini hazırlayacağız. Sosyal medya paylaşımlarım ve belgesel filmimizle Türkiye'de 'herkes için spor' farkındalığı oluşturulmasına katkıda bulunacağıma inanıyorum." diye görüş belirtti.



