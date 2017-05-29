 “Yaratık”, “Dağ’ı” devirdi – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    “Yaratık”, “Dağ’ı” devirdi

    “Yaratık”, “Dağ’ı” devirdi

    “Yaratık” lakabıyla bilinen İngiliz Eddie Hall, Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde “Dağ” karakterini canlandıran Hafthor Bjornsson’ı geçerek “Dünya’nın En Güçlü Adamı” yarışmasını kazandı.

    Eddie Hall, 1993'ten bu yana Büyük Britanya'dan çıkan ilk en güçlü adam oldu. Daha önceki en güçlü Britanyalı ise Gary Taylor'dı.

    Eddie yarışmayı kazanmasının ardından, Instagram hesabından önümüzdeki yıl yarışmaya katılmayacağını ifade etti. Eddie instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Size bu yarışmaya nasıl hazırlandığımı anlatamam ancak şunu söyleyebilirim ki artık emekli oldum" dedi. Bir motivasyon cümlesini de içeren "Neler yapabileceğim konusunda bana limit koyma çünkü her seferinde seni yanıltacağım" paylaşımının ardından, eşine, yöneticisine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

    Eddie, yarışmayı Pazar günü yapılan Viking press, deadlift ve squat lift etaplarının ardından kazanmıştı.

    Hafthor Bjornsson ise televizyon dünyasının en fazla izlenen dizilerinden Game of Thrones'da Lannister hanesinden Cersei Lannister'ın emrindeki "Dağ" (The Mountain) adıyla bilinen karakteri canlandırıyordu.

    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:17
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