“Yaratık”, “Dağ’ı” devirdi
“Yaratık” lakabıyla bilinen İngiliz Eddie Hall, Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde “Dağ” karakterini canlandıran Hafthor Bjornsson’ı geçerek “Dünya’nın En Güçlü Adamı” yarışmasını kazandı.
Eddie Hall, 1993'ten bu yana Büyük Britanya'dan çıkan ilk en güçlü adam oldu. Daha önceki en güçlü Britanyalı ise Gary Taylor'dı.
Eddie yarışmayı kazanmasının ardından, Instagram hesabından önümüzdeki yıl yarışmaya katılmayacağını ifade etti. Eddie instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Size bu yarışmaya nasıl hazırlandığımı anlatamam ancak şunu söyleyebilirim ki artık emekli oldum" dedi. Bir motivasyon cümlesini de içeren "Neler yapabileceğim konusunda bana limit koyma çünkü her seferinde seni yanıltacağım" paylaşımının ardından, eşine, yöneticisine ve arkadaşlarına teşekkür etti.
Eddie, yarışmayı Pazar günü yapılan Viking press, deadlift ve squat lift etaplarının ardından kazanmıştı.
Hafthor Bjornsson ise televizyon dünyasının en fazla izlenen dizilerinden Game of Thrones'da Lannister hanesinden Cersei Lannister'ın emrindeki "Dağ" (The Mountain) adıyla bilinen karakteri canlandırıyordu.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:17
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Prim 300’er bin TL
Toplam 18
Yorum
kaldırırlar noldi canını acıtmışlar senin. kaldıramazsan kaldırarlar canım kıskanma.
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‘3 tane ihtimalim var’
Toplam 20
Yorum
arslan şenol hoca olsada olmasada bjk şampiyon. tff, bakan hakemler vb. kağıt oyunları
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Yeni amblem hibrit çimde!
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR GERİYE DÖNÜP TARİHE BAKIN ÜÇÜNCÜ YILDIZI TAKMANIZ İÇİN SİZE ÜÇ ŞAMPİYONLUK DAHA LAZIM
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