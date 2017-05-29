“Yaratık”, “Dağ’ı” devirdi

Eddie Hall, 1993'ten bu yana Büyük Britanya'dan çıkan ilk en güçlü adam oldu. Daha önceki en güçlü Britanyalı ise Gary Taylor'dı.



Eddie yarışmayı kazanmasının ardından, Instagram hesabından önümüzdeki yıl yarışmaya katılmayacağını ifade etti. Eddie instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Size bu yarışmaya nasıl hazırlandığımı anlatamam ancak şunu söyleyebilirim ki artık emekli oldum" dedi. Bir motivasyon cümlesini de içeren "Neler yapabileceğim konusunda bana limit koyma çünkü her seferinde seni yanıltacağım" paylaşımının ardından, eşine, yöneticisine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Eddie, yarışmayı Pazar günü yapılan Viking press, deadlift ve squat lift etaplarının ardından kazanmıştı.

Hafthor Bjornsson ise televizyon dünyasının en fazla izlenen dizilerinden Game of Thrones'da Lannister hanesinden Cersei Lannister'ın emrindeki "Dağ" (The Mountain) adıyla bilinen karakteri canlandırıyordu.