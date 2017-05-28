 Gönülleri fethediyor – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Gönülleri fethediyor

    Gönülleri fethediyor

    Dünyanın en eski spor kulüplerinden biri olan Okçular Vakfı tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen 5. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk yarışmaları devam ediyor.

    40 ülkeden dünyanın en iyi okçularının da aralarında bulunduğu 700 sporcu dereceye girmek için kıyasıya rekabet ediyor. Organizsayon yarın yapılacak finallerle sona erecek. Fetih Kupası, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu'nun ortak girişimiyle düzenlenen en büyük sivil okçuluk müsabakası olarak literatüre girmeyi başardı.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:43
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