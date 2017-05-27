Fetih coşkusu
Okçular Vakfı tarafından, Malazgirt Ovası’nda gerçekleştirilen 5’inci Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Müsabakası’nda 2071 ok atışı yapıldı.
DÜNYANIN SAYILI OKÇULARI İSTANBUL'DA
Aralarında dünyanın 30 ülkesi ve Türkiye'den olimpik ve geleneksel okçularının da bulunduğu 500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek 5. Uluslararası Fetih Kupası'nda; Geleneksel okçu, Olimpik Yay ve Makaralı Yay, Büyükler Bay-Bayan kategorilerinde bugün ve yarın yapılacak ön müsabakaların ardından, 29 Mayıs'taki finallerde ilk 3 dereceyi paylaşan sporcular belli olacak.
TARİHİ BİR GÖREV
Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada; Okçular Vakfı'nın tarihi bir görev üstlendiğini söyleyerek, okçuluk sporunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi. Erdoğan, "Okçuluk eğitimi de verilmeli" dedi.
Yılmaz ŞENOL
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:24
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Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
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‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
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