Fetih coşkusu

Okçular Vakfı tarafından, Malazgirt Ovası’nda gerçekleştirilen 5’inci Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Müsabakası’nda 2071 ok atışı yapıldı.

Okçular Vakfı her sene medeniyet coğrafyamızın farklı yerlerinde düzenlediği "Uluslararası Fetih Kupası" basın toplantısını bu yıl Muş'un Malazgirt Ovası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya 10 binden fazla kişi katıldı. Türklerin Anadolu'ya adım atmalarının 1000'inci yılı için 2071 tarihine atfen 2071 ok atışı yapıldı. Törene katılanlar arasından 2068 kişi oklarını fırlatırken, 2069'uncu oku Muş Valisi Seddar Yavuz, 2070'inci oku Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, 2071'inci oku ise Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan attı. Okçular Vakfı tarafından bu yıl 5'inci kez düzenlenecek olan Uluslararası Fetih Kupası'nda 30 ülkeden dünyanın en iyi okçularının da aralarında bulunduğu 500 sporcu yarışacak.



DÜNYANIN SAYILI OKÇULARI İSTANBUL'DA

Aralarında dünyanın 30 ülkesi ve Türkiye'den olimpik ve geleneksel okçularının da bulunduğu 500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek 5. Uluslararası Fetih Kupası'nda; Geleneksel okçu, Olimpik Yay ve Makaralı Yay, Büyükler Bay-Bayan kategorilerinde bugün ve yarın yapılacak ön müsabakaların ardından, 29 Mayıs'taki finallerde ilk 3 dereceyi paylaşan sporcular belli olacak.



TARİHİ BİR GÖREV

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada; Okçular Vakfı'nın tarihi bir görev üstlendiğini söyleyerek, okçuluk sporunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi. Erdoğan, "Okçuluk eğitimi de verilmeli" dedi.





Yılmaz ŞENOL