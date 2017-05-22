 Teniste 2 altın – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Teniste 2 altın

    Teniste 2 altın

    Bakü’de bugün bitecek İslami Dayanışma Oyunları’nda teniste erkekler ve kadınlar çiftlerde iki altın kazandık.

    Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda korttan iki altın çıkardık. Teniste çiftler kategorisinde kadınlarda Ayla Aksu ve Berfu Cengiz ikilisi finalde, Özbek rakipleri Sabina Sharipova ve Polina Merenkova çiftini 6-3 ve 7-5lik setlerle 2-0 yenerek altın madalya aldı. Erkeklerde ise Altuğ Çelikbilek ve Sarp Agabigun'dan oluşan Ay-Yıldızlılar, yine Özbekistan'dan Amal Sultanbekov ile Saidalo Saidkarimov çiftini 6-2'lik iki setle devirerek kürsüde zirveye çıktı. Teniste bugün kadın ve erkek tekler finali yapılacak.

    SELİN'DEN GÜMÜŞ MADALYA
    Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 'nda Selin Yaprak Keskin, atlamada 3 metre tramplen kategorisinde gümüş madalya kazandı. Finalde 177.40 puan alan Yaprak'la birlikte atlamada birer altın, gümüş ve bronz kazandık.

    21 KEZ KÜRSÜYE ÇIKTIK
    45 atletle katıldığımız İslami Dayanışma Oyunları'nda 21 madalya aldık. Toplamda en fazla madalya çıkaran ülke olan Türkiye, madalya sıralamasında ise Bahreyn'in ardından ikinci sırayı aldı. Türkiye, 9. günün ardından 185 madalya (68 altın, 63 gümüş, 54 bronz) ile ikinci sırada.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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