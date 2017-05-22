Teniste 2 altın
Bakü’de bugün bitecek İslami Dayanışma Oyunları’nda teniste erkekler ve kadınlar çiftlerde iki altın kazandık.
SELİN'DEN GÜMÜŞ MADALYA
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Selin Yaprak Keskin, atlamada 3 metre tramplen kategorisinde gümüş madalya kazandı. Finalde 177.40 puan alan Yaprak'la birlikte atlamada birer altın, gümüş ve bronz kazandık.
21 KEZ KÜRSÜYE ÇIKTIK
45 atletle katıldığımız İslami Dayanışma Oyunları'nda 21 madalya aldık. Toplamda en fazla madalya çıkaran ülke olan Türkiye, madalya sıralamasında ise Bahreyn'in ardından ikinci sırayı aldı. Türkiye, 9. günün ardından 185 madalya (68 altın, 63 gümüş, 54 bronz) ile ikinci sırada.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:26
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
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U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
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