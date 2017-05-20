 Bursa'nın gururu oldu! – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Bursa'nın gururu oldu!

    Bursa'nın gururu oldu!

    Masa Tenisi milli sporcusu Melek Hu, Azerbaycan'da katıldığı turnuvada altın madalya alarak Bursa'nın gururu oldu.

    Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli formayla ülkemizi temsil eden milli sporcu, Azeri rakibi Zhing Ning'i 13-11, 11-4, 12-10 ve 11-4'lü setlerle 4-0 mağlup etti. Hu, aldığı skorla altın madalyanın sahibi oldu.

    Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Şube Sorumlusu Fehim Ferik, kulübe 1 altın madalya kazandırdığı için Melek Hu'yu tebrik ederken, "Melek Hu, Azerbaycan'da katıldığı turnuvada altın madalya alarak Bursa'nın gururu oldu. kendisini tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi branşı olarak sezon başında hedeflediğimiz bütün kupalara ulaştık. Melek'in kazandığı altın madalya sezonu adeta taçlandırdı. Gurur doluyuz" dedi.

    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:34
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