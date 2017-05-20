Atletizmde 2 altın madalya
İslami Dayanışma Oyunları'nda Atletizm Milli takımında Yasemin Can 10 bin metrede, Osman Can Özdeveci ise gülle atmada altın madalya kazandılar.
Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 8. günü sabah seansında Milliler adına gülle atmada Osman Can Özdeveci 19.83 metre atarak kendi en iyi derecesini tekrarladı , bu sonuçla altın madalyaya uzanan ilk isim oldu.
10 bin metre kadınlar yarışında ise Yasemin Can 31.18.22'lik derecesi ile en yakın rakibine yaklaşık 200 metre fark atarak, Dünyada en iyi üçüncü dereceyi yaptı ve Türkiye adına altın madalya kazanan ikinci isim oldu.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:53
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Gomis’te ihtimaller
Toplam 3
Yorum
ASLANLI DEDLERİ ALMAYIN ALT YAPIDAN 2-3 LİĞDE NE CEVHERLER VAR İNCELEYİN KUÜBÜN BORÇLARI TEMİZLENİR.GELECEGE İNCELEYEREK YATIRIP.MENEJRLR UZAK DURN
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Gomis’te ihtimaller
Toplam 3
Yorum
ASLANLI GİDİN AFRİKA GÜNEY AMERİKA GEZİN GENÇLERE YÖNELİN KOMİSYONCULARDAN UZAK DURUN 4 AL 2 Sİ SAĞLAM ÇIKSA YETER RAHMETLİ İLHAN ABİ GİBİ OLUN YETR
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Gomis’te ihtimaller
Toplam 3
Yorum
ASLANLI İNDİRİM YOKSA BIRAKIN ALMAYIN 30 ZUNU AŞMIŞ FUTBOLCULARDAN UZAK DURUN SON KULUBÜ OLUR.GENÇLEŞTİRME BÖYLE OLMAZ OZAMAN POLDİYİ SATMAYACAKTIN
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