 Atletizmde 2 altın madalya – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Atletizmde 2 altın madalya

    Atletizmde 2 altın madalya

    İslami Dayanışma Oyunları'nda Atletizm Milli takımında Yasemin Can 10 bin metrede, Osman Can Özdeveci ise gülle atmada altın madalya kazandılar.

    Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 8. günü sabah seansında Milliler adına gülle atmada Osman Can Özdeveci 19.83 metre atarak kendi en iyi derecesini tekrarladı , bu sonuçla altın madalyaya uzanan ilk isim oldu.
    10 bin metre kadınlar yarışında ise Yasemin Can 31.18.22'lik derecesi ile en yakın rakibine yaklaşık 200 metre fark atarak, Dünyada en iyi üçüncü dereceyi yaptı ve Türkiye adına altın madalya kazanan ikinci isim oldu.

    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:53
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