 Dünyanın en iyisi Aysel Özgan – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Dünyanın en iyisi Aysel Özgan

    Dünyanın en iyisi Aysel Özgan
    Yıldırım Belediyesporlu milli atıcı Aysel Özgan, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2016 Paralimpik Oyunları'nda da mücadele eden Özgan, Almanya'daki Dünya Kupası'nda zirveye çıktı. Havalı tabancada rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi olan Özgan'ın da yer aldığı Milli Takım, 50 metre ateşlide ikinci oldu.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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