Dünyanın en iyisi Aysel Özgan

Yıldırım Belediyesporlu milli atıcı Aysel Özgan, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2016 Paralimpik Oyunları'nda da mücadele eden Özgan, Almanya'daki Dünya Kupası'nda zirveye çıktı. Havalı tabancada rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi olan Özgan'ın da yer aldığı Milli Takım, 50 metre ateşlide ikinci oldu.