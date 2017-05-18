Dünyanın en iyisi Aysel Özgan
Yıldırım Belediyesporlu milli atıcı Aysel Özgan, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2016 Paralimpik Oyunları'nda da mücadele eden Özgan, Almanya'daki Dünya Kupası'nda zirveye çıktı. Havalı tabancada rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi olan Özgan'ın da yer aldığı Milli Takım, 50 metre ateşlide ikinci oldu.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
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