 Bakü’de şov sürüyor – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Bakü’de şov sürüyor

    Bakü’de şov sürüyor
    Bakü'deki İslami Oyunları'nda 5. gün sonunda zirvedeki yerimizi koruduk. 137 madalya ile (54 altın, 45 gümüş, 38 bronz) zirvedeyiz. İran'la 9-9 berabere kalan Sutopu Erkek Milli Takımımız averajla altın madalya aldı. Voleybolda Kırgızistan'ı 3-0 yenen kadın voleybolcular, bugün Azerbaycan ile final oynayacak.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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