Bakü’de şov sürüyor
Bakü'deki İslami Oyunları'nda 5. gün sonunda zirvedeki yerimizi koruduk. 137 madalya ile (54 altın, 45 gümüş, 38 bronz) zirvedeyiz. İran'la 9-9 berabere kalan Sutopu Erkek Milli Takımımız averajla altın madalya aldı. Voleybolda Kırgızistan'ı 3-0 yenen kadın voleybolcular, bugün Azerbaycan ile final oynayacak.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
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