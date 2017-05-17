Cumhurbaşkanımız ülke için büyük şans
İslami Dayanışma Oyunları’nda konuşan Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği değer ülkemiz için büyük şanstır” dedi.
115 MADALYA ALDIK
Türkiye, Bakü'deki 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 4. günününa rdından 43 altın, 40 gümüş ve 32 bronz olmak üzere 115 madalyayla zirveyi bırakmadı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan 4. gün finalleri sonunda 115 madalyayla ilk sırada yer alan millileri ,ev sahibi Azerbaycan 41 altın, 24 gümüş ve 16 bronz olmak üzere 81 madalyayla takip etti. Milli sporcualrımız dün de 23 madalya kazandı.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
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