 Cumhurbaşkanımız ülke için büyük şans – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Cumhurbaşkanımız ülke için büyük şans

    Cumhurbaşkanımız ülke için büyük şans

    İslami Dayanışma Oyunları’nda konuşan Spor Bakanı , “Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği değer ülkemiz için büyük şanstır” dedi.

    Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda konuşan Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, önemli mesajlar yolladı. Sözlerine oyunlarla ilgili başlayan Kılıç, "Azerbaycan, oyunları çok ciddi şekilde ileriye taşıdı. Avrupa oyunlarından hiçbir eksiği yok, fazlası var" dedi. Türkiye'de 2002'den sonra artan ekonomik refah seviyesiyle birlikte sporda da önemli adımlar atıldığını vurgulayan Bakan Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, spora ve sporcuya verdiği değerle birlikte sporun bizzat içinden gelmesi gerçekten ülkemiz için büyük bir şanstır" sözlerini sarfetti.

    115 MADALYA ALDIK
    Türkiye, Bakü'deki 'nın 4. günününa rdından 43 altın, 40 gümüş ve 32 bronz olmak üzere 115 madalyayla zirveyi bırakmadı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan 4. gün finalleri sonunda 115 madalyayla ilk sırada yer alan millileri ,ev sahibi Azerbaycan 41 altın, 24 gümüş ve 16 bronz olmak üzere 81 madalyayla takip etti. Milli sporcualrımız dün de 23 madalya kazandı.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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