Bakü'de altın madalya kazanan sporculara tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4'üncü İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan; Meltem Hocaoğlu, Dilara Bozan, Metin Aydın, Kaan Türker Ayar, Aleyna Özkan, Ekaterina Avramova, Kayra Sait ile Yüzme Milli Takımı'ndan Sezin Eligül, Selen Özbilen, Esra Kübra Kaçmaz ve Gizem Bozkurt'a tebrik telgrafı gönderdi.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 10:21
- Aslına dönecek
Toplam 2
Yorum
MEHMET SAÇMALIK KARARLAR YAZILIYOR VE ÇİZİLİYOR. BUNLAR 2016-7 SEZONUN BAŞARISIZ GEÇMESİNDE EN ÖNEMLİ FAKTÖRLERDİR.
- Onur Kıvrak şaşırtıyor
Toplam 3
Yorum
Ts Okay onur onazı ye güzel teklifler var. Mas ada var yüksek tklıfler . Ersun ya bu hafta sonu yada fb maçından sonra ıstfasını sunar .
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 31
Yorum
SERDAR YERİM VOLKAN DİLLERİNİ SENİN NASIL DA KONUSŞURMUŞ ABİSİ HANİMİŞ BAKAYIM HANİMİŞ
Bakü'de altın madalya kazanan sporculara tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.