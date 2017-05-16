 Bakü'de altın madalya kazanan sporculara tebrik – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Bakü'de altın madalya kazanan sporculara tebrik

    Bakü'de altın madalya kazanan sporculara tebrik

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4'üncü İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan; Meltem Hocaoğlu, Dilara Bozan, Metin Aydın, Kaan Türker Ayar, Aleyna Özkan, Ekaterina Avramova, Kayra Sait ile Yüzme Milli Takımı'ndan Sezin Eligül, Selen Özbilen, Esra Kübra Kaçmaz ve Gizem Bozkurt'a tebrik telgrafı gönderdi.

    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:21
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