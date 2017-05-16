Bakü'de altın madalya kazanan sporculara tebrik

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan; Meltem Hocaoğlu, Dilara Bozan, Metin Aydın, Kaan Türker Ayar, Aleyna Özkan, Ekaterina Avramova, Kayra Sait ile Yüzme Milli Takımı'ndan Sezin Eligül, Selen Özbilen, Esra Kübra Kaçmaz ve Gizem Bozkurt'a tebrik telgrafı gönderdi.