Bakan Kılıç Gençlik Merkezi açılışına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla yapılan açılış törenini, Bekir Develi ve Cansu Canan Özgen sundu. Alpcan Çelik'in Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Bakan Kılıç, gençlerin sosyal, kültürel faaliyetlerle kendilerini geliştirme imkanı bulması için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Gençlik merkezi sayımız 279'a çıktı. Bu yılın sonunda Gençlik Merkezi sayımız 300'ü aşacak ve geleceğimiz noktada amacımız, sizlerin kabiliyetlerini açığa çıkarmak ve aynı zamanda size kendinizi geliştirme imkanı sunmak." dedi.

Bakanlık olarak çalışma alanlarında hem gençliğin hem sporun yer aldığını dile getiren Kılıç, "Ülkemizin dört bir yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve takipleri doğrultusunda inşa ettiğimiz spor tesisleriyle beraber, gençlik tesislerini de hayata geçiriyoruz. Sizlerden tek bir isteğimiz var; bu imkanı sonuna kadar kullanın, değerlendirin, kendinizi geliştirin ve milletimizin, devletimizin geleceği için en iyi yolda ilerlemeye gayret edin." diye konuştu.

Bakan Kılıç, Türk tarihinin derin ve uzun yıllara sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dünya üzerinde çok büyük eserler ve aynı zamanda çok büyük etkiler bırakmış bir milletin evlatlarısınız. Siz bugün ortaya konan, konmaya çalışılan bazı ayrılıklara karşı, ülkenizi bölmeye çalışanlara karşı en güzel mesajı bu tabloyla veriyorsunuz. Bu vatan için şehit olan askerlerimizin evlerinden, Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yükseliyor. Dolayısıyla sizin aranızda asla ve asla ayrı gayrı olmaz. Çanakkale'deki ecdadınızın mezar taşlarına baktığınızda, çok farklı bölgelerden bir araya gelmiş ve tek bir amaç doğrultusunda aziz milletimizin geleceği için şehadete koşan bir ecdada sahip olduğumuzu göreceksiniz. Tek bir emirle, 'ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum' diyen Gazi Mustafa Kemal'in izinden gözünü kırpmadan, milleti, bayrağı ve inançları için şehadete yürüyen bir ecdadın torunlarısınız."

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda, devletin gelecek yürüyüşünün de çok hızlı bir şekilde başladığını vurgulayan Kılıç, "2023'te inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. 2053 ve 2071 hedeflerimiz var. 100. yıl hedefimiz, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına taşımak. İnşallah bunları hep beraber başaracağız. Şunu unutmayın; Türkiye Cumhuriyeti bizim ilk devletimiz değildir ama Allah'ın izniyle son devletimiz olacaktır. İlelebet payidar olacaktır. 1919'da Samsun'da yakılan İstiklal ve İstikbal meşalesi 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla taçlanmıştır. Şimdi üzerimizdeki sorumluluk, tarihimizden, medeniyetimizden aldığımız güçle, devletimizi çok daha üst yerlere taşımak, millet olarak dünyaya örnek olmaktır." ifadelerini kullandı.

Gençlere, "Sizi durdurmaya çalışanlar olacaktır." şeklinde seslenen Kılıç, "Bunlar, FETÖ gibi, PKK gibi hainleri ve bütün terör örgütlerini bize karşı kullanmak için harekete geçeceklerdir ama 15 Temmuz gecesi FETÖ hainlerinin, bu ülkeye yaşatmak istedikleri karanlıktan nasıl çıktığımızı hiçbir zaman unutmayacağız." şeklinde konuştu.

15 Temmuz gecesinin, Türk gençliğinden şüphe duymaya çalışanlara büyük bir cevap olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu aziz milletin evlatları, kaç yaşında, nerede olurlarsa olsunlar, vatan, millet, bayrak söz konusu olduğunda önlerindeki her engeli yıkarlar. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı yazdıktan sonra, 'Rabbim bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtma' demiştir. Allah'ın izniyle bu millet, bir daha İstiklal Marşı yazmak durumunda kalmayacaktır. Çok farklı başarılar ve azimlerle yola çıkmış olan kardeşlerimiz var. Aldıkları madalyalarla, İstiklal Marşı'mızı okutarak, bayrağımızı göndere çektirerek yollarına devam ediyorlar. Yakın zamanda VakıfBank, tekrar Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu. Şu anda devam eden İslami Dayanışma Oyunları'nda sporcularımız ortaya bir sürü emek koyuyor. Gerçekten güzel sonuçlar alıyorlar. İleride inşallah sizlerin arasından Avrupa, dünya, olimpiyat ve paralimpik şampiyonları çıkacak. Yeter ki sizlere sunulan imkanları en iyi şekilde kullanın. Siz çok asil, yüce bir milletin evlatlarısınız. Bunu her zaman içinizde yaşayın ve aklınızdan çıkartmayın."

Bakan Kılıç, konuşmasının ardından Türkiye genelinden gelen Gençlik Merkezi temsilcilerinin kendisi için hazırladığı hediyeleri kabul etti.

Katılımcılar, törenin ardından 81 ilden gelen 275 gençlik merkezi tarafından hazırlanan stantları gezdi. Yöresel kıyafet, takı ve yiyeceklerin yanı sıra el işçiliğiyle hazırlanmış ürünlerin yer aldığı stantlar, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Ato Congresium'daki sergi alanı 3 gün süresince gezilebilecek.