 Azerbaycan’da zirveye çıktık – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Azerbaycan’da zirveye çıktık

    Azerbaycan’da zirveye çıktık
    Azerbaycan'da devam eden 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda zirveye çıktık. Türkiye, üçüncü gün sonunda 92 madalya (35 A, 31 G, 26 B) ile 68 madalyalı (33 A, 23 G, 12 B) Azerbaycan'ı geçerek madalya sıralamasında ilk sıraya yerleşti. Dünkü madalyalarımız: Tenis: 2 altın, Cimnastik: 5 altın, 2 gümüş, 8 bronz, Yüzme: 4 altın, 3 gümüş, 4 bronz, Halter: 1 altın, 1 gümüş, Atıcılık: 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz, Judo: 1 altın, 1 bronz.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:21
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