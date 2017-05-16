 4. İslami Dayanışma Oyunları’nda milli yüzücülerden 8 madalya – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    4. İslami Dayanışma Oyunları’nda milli yüzücülerden 8 madalya

    4. İslami Dayanışma Oyunları’nda milli yüzücülerden 8 madalya

    4. İslami Dayanışma Oyunları’nda milli yüzücüler 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.

    Azerbaycan başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 4. gününde milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş kadınlar 400 metre karışık ve kadınlar 100 metre kurbağalamada altın madalya aldı. Kadınlar 100 metre kurbağalama Beste Samancı gümüş. Kadınlar 200 metre serbest Selen Özbilen altın, Gizem Bozkurt gümüş. Erkekler 100 metre kurbağalama Demir Atasoy altın, Emre Sakçı gümüş, 200 metre kelebek kategorisinde Kaan Özcan gümüş, Samet Alkan brozn madalya aldı.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:45
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