4. İslami Dayanışma Oyunları’nda milli yüzücülerden 8 madalya
4. İslami Dayanışma Oyunları’nda milli yüzücüler 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 18:45
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Kaleyi onaracak!
Toplam 20
Yorum
ORHAN D. AYKUT KOCAMAN BU KISIR DÖNGÜDE İYİ BİR TERCİH. MADDİ ÇIKMAZ DA HANGİ HACAYI GETİRİRSEN GETİR DAHA İYİSİNİ YAPAMAZ. HAKSIZLIK ETMEMEK GEREK.
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Kartal ara vermiyor
Toplam 1
Yorum
helal olsun sana karakartal çok büyük borç batağında.5 sene üst üste şampiyon olursa ancak düze çıkar. Bu zorluklarla üst düzey futbol keyfi VEREN BJK teşekkürlr.helal
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Ucuz kurtuldu
Toplam 103
Yorum
alex Cesur ve vicdanlı hakemlere ihtiyaç var bu ligde. Kimseden korkmadan onurlu bir şekilde adil maç yönetecek hakemlere ihtiyaç var.
4. İslami Dayanışma Oyunları’nda milli yüzücülerden 8 madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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