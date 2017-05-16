 2024 Olimpiyatları adayları değerlendirildi – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    2024 Olimpiyatları adayları değerlendirildi

    2024 Olimpiyatları adayları değerlendirildi

    Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Erdener'in de üyesi olduğu IOC Değerlendirme Komisyonu, Los Angeles'tan sonra 2024 Olimpiyatları'nın diğer aday kenti Paris'i de ziyaret etti.

    Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener'in de aralarında bulunduğu 14 üyeden oluşan IOC Değerlendirme Komisyonu'nun, 10-12 Mayıs tarihlerinde teftiş ettiği ABD'nin Los Angeles kentinden sonra Fransa'nın başkenti Paris'e gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaret de sona erdi.

    IOC Değerlendirme Komisyonu, ziyaretler sırasında 2024 Olimpiyatları ev sahipliği için yarışan Los Angeles ve Paris şehirlerinin adaylık dosyalarının içeriğini yerinde inceleme fırsatı buldu.

    Komisyonun adaylarla ilgili raporu 5 Temmuz'da açıklanacak. 2024 Olimpiyatları'nın ev sahibi, 13-17 Eylül tarihlerinde Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenecek 130. IOC Toplantısı'nda belli olacak.


    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:50
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