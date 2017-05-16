2024 Olimpiyatları adayları değerlendirildi
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Erdener'in de üyesi olduğu IOC Değerlendirme Komisyonu, Los Angeles'tan sonra 2024 Olimpiyatları'nın diğer aday kenti Paris'i de ziyaret etti.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener'in de aralarında bulunduğu 14 üyeden oluşan IOC Değerlendirme Komisyonu'nun, 10-12 Mayıs tarihlerinde teftiş ettiği ABD'nin Los Angeles kentinden sonra Fransa'nın başkenti Paris'e gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaret de sona erdi.
IOC Değerlendirme Komisyonu, ziyaretler sırasında 2024 Olimpiyatları ev sahipliği için yarışan Los Angeles ve Paris şehirlerinin adaylık dosyalarının içeriğini yerinde inceleme fırsatı buldu.
Komisyonun adaylarla ilgili raporu 5 Temmuz'da açıklanacak. 2024 Olimpiyatları'nın ev sahibi, 13-17 Eylül tarihlerinde Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenecek 130. IOC Toplantısı'nda belli olacak.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 15:50
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G.Saray'ın bayramı yarın kutlanacak
Toplam 2
Yorum
17 YIL 17 YILDIR TEKRARLANMAYAN VE İLERİSİ GÖRÜLMEYEB BAŞARI BİR KULÜBÜN BASARSIZ OLDUGUNUN GÖSTERGESİDİR.
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Sinan Erdem'de hummalı çalışma
Toplam 1
Yorum
alex10 abdi ipekçinin de yıkılıp yenielnmesi daha buyumesi gerek. basket bukadar trend olmuşken tüm orgnzsynları almak lazım.turizm de canlanır
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Aslan Gomis!
Toplam 38
Yorum
Yasama Bırakın sabunluk yıldızları almayı. 3,5 m verilecek oyuncu lazım değil. Hatta Muslera ile Sinaijderi de satın. Musleraya 3,5 m verilmez.
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