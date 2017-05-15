 Sapanca’da zaferin rengi sarı-lacivert – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Sapanca’da zaferin rengi sarı-lacivert

    Sapanca’da zaferin rengi sarı-lacivert
    Sapanca'da yapılan Türkiye Kürek Şampiyonası'nı erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ise Galatasaray zirvede tamamladı. Organizasyonun en önemli yarışı olan erkekler 8 tekte şampiyonluğunu ilan eden sarı-lacivertlileri, ezeli rakibi Galatasaray takip etti. Kupa törenin ardından Fenerbahçeli sporcular, 'ne gelen taraftarlarla şampiyonluğu kutladı.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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