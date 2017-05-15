Sapanca’da zaferin rengi sarı-lacivert

Sapanca'da yapılan Türkiye Kürek Şampiyonası'nı erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ise Galatasaray zirvede tamamladı. Organizasyonun en önemli yarışı olan erkekler 8 tekte şampiyonluğunu ilan eden sarı-lacivertlileri, ezeli rakibi Galatasaray takip etti. Kupa törenin ardından Fenerbahçeli sporcular, 'ne gelen taraftarlarla şampiyonluğu kutladı.