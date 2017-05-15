 31 madalya daha – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    31 madalya daha

    31 madalya daha

    Bakü'deki 'nda Türk rüzgarı.

    İlk gün 28 madalya alan sporcularımız, dünü de 31 madalya ile kapadı. Hentbolde çifte final oynayan millilerimiz; erkeklerde Suudi Arabistan'a, kadınlarda Azerbaycan'a yenilince gümüşte kaldı. Diğer madalyalarımız: Atıcılık: 3 (2 gümüş, 1 bronz), Cimnastik: 2 (1 altın, 1 gümüş), Halter: 1 (altın), Judo: 5 (1 altın, 3 gümüş, 1 bronz), Karate: 6 (2 altın, 4 gümüş, 1 bronz) ve Yüzme: 12 (5 altın, 5 gümüş, 2 bronz).
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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