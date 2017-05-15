31 madalya daha

İlk gün 28 madalya alan sporcularımız, dünü de 31 madalya ile kapadı. Hentbolde çifte final oynayan millilerimiz; erkeklerde Suudi Arabistan'a, kadınlarda Azerbaycan'a yenilince gümüşte kaldı. Diğer madalyalarımız: Atıcılık: 3 (2 gümüş, 1 bronz), Cimnastik: 2 (1 altın, 1 gümüş), Halter: 1 (altın), Judo: 5 (1 altın, 3 gümüş, 1 bronz), Karate: 6 (2 altın, 4 gümüş, 1 bronz) ve Yüzme: 12 (5 altın, 5 gümüş, 2 bronz).