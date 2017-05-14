Kürekte 5 altın 5 gümüş madalya

Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası ve Akademi Ligi Türkiye Şampiyonası'nın Final Yarışları Sapanca'da başladı. Sarı-kırmızılı kürekçiler ilk günü 5 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Sapanca Kırkpınar Parkuru'nda düzenlenen yarışlar bugün sona erecek.