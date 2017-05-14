 Kürekte 5 altın 5 gümüş madalya – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Kürekte 5 altın 5 gümüş madalya

    Kürekte 5 altın 5 gümüş madalya
    Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası ve Akademi Ligi Türkiye Şampiyonası'nın Final Yarışları Sapanca'da başladı. Sarı-kırmızılı kürekçiler ilk günü 5 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Sapanca Kırkpınar Parkuru'nda düzenlenen yarışlar bugün sona erecek.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:23
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