 Doğuş’tan tam destek – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Doğuş’tan tam destek

    Doğuş’tan tam destek
    Sarı-lacivertlilerin yelken şubesine sponsor olan Doğuş Grubu, tesislerini yeniledi. Dereağzı ve Fenerbahçe Burnu'ndaki şubenin yenilenmesinin ardından açılış törenine başkan Aziz Yıldırım ile yöneticiler ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk katıldı.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:25
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