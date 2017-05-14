Boğaz’da yelkenli şöleni

Boğaz 'ın yelkenlilere açıldığı en büyük organizasyon Turkcell Platinum Bosphorus Cup tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl 16.'sı düzenlenen kupanın Boğaz Yarışı dün sahile akın eden izleyiciler eşliğinde gerçekleştirildi. Yelkenlilerin mücadelesi izleyecilerin ilgisini çekti.