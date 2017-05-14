Bakan Kılıç'tan anne sporculara Anneler Günü sürprizi

Bakan Kılıç, eşi Eda Kılıç'la İslami Dayanışma Oyunları Atletler Köyü'nü ziyaret ederek, kadın milli sporcularla bir araya geldi. Yetkililerden bilgi alan Kılıç, çocuk sahibi sporcular ve kafiledeki diğer kadın görevlilerle görüştü. Kadın sporcuların Anneler Günü'nü kutlayan Kılıç ve eşi, millilere çiçek ve hediye takdim etti.

Kılıç, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Anneler Günü'nü kutladığını söyledi.

Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin ellerinden öptüğünü ifade eden Kılıç, "Bugün de 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkemiz ve bayrağımız için ter döken, onlara destek veren anne sporcu ve teknik ekibimizle bir aradayız. Onlar annelik sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmekle beraber ülkeleri için, bayrakları için ter döküyorlar. Gelecekte de tüm birlikteliğimiz ve beraberliğimizle ülkemizin geleceği için birlikte mücadele edeceğiz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımak için el ele koşacağız." diye konuştu.

Türk sporcuların müsabakalardaki performansına da değinen Bakan Kılıç, "Sporcularımız yoğun bir çalışma içerisindeler, iyi hazırlandılar. İyi performans ortaya koyuyorlar. Madalya alan ayrıca mücadeleyi sonuna kadar bırakmayan tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Türkiye'nin ilk üçün içerisinde olması gerekiyor. Kardeşlerimiz çok güzel sonuçlar elde ediyor. İleriye dönük de çok güzel ümit ve sinyaller veriyorlar. İnşallah daha büyük başarılara da hep beraber imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Akif Çağatay Kılıç, daha sonra Türk sporcuların da yarıştığı cimnastik müsabakalarını izledi.