Madalyayı İlham Aliyev takdim etti
Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın ilk gününde Türkiye, judo branşında 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya elde etti.
Başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda, kadınlar 52 kiloda mücadele eden İrem Korkmaz ile 63 kiloda tatamiye çıkan Büşra Katipoğlu altın madalya kazandı.
Kadınlar 57 kiloda yarışan Nazlıcan Özerler ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Erkekler 60 kiloda Bekir Özlü gümüş, 66 kiloda ise Sinan Sandal bronz madalya elde etti. Sinan Sandal'a madalyasını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev verdi.
Ay-yıldızlılar, görme engelli judoda ise günü bir madalya ile tamamladı. Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Zeynep Çelik, bronz madalyaya ulaştı.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:45
- Cenk Tosun 48 milyon TL
Toplam 18
Yorum
marasli satin gidsin berbatov ve ballotelli bosta hemen alirsiniz . millette sansoseyen yaratack adamlar lazim para bizde cok
- Hani adalet!
Toplam 54
Yorum
adil tetikleyen talisca eğer sana bu hareketi 80 milyonun önünde yapsalar ne yapardın ?
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 12
Yorum
marasli yada berbatovu alin oda bosta bursada pesindeymis. ucuz 3 mkilyon senede opresona baslayin ey istanbul kulübleri
Madalyayı İlham Aliyev takdim etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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