 Madalyayı İlham Aliyev takdim etti – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Madalyayı İlham Aliyev takdim etti

    Madalyayı İlham Aliyev takdim etti

    Azerbaycan'da düzenlenen 'nın ilk gününde Türkiye, judo branşında 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya elde etti.

    Oyunların ilk gününde Türkiye, judo branşında 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya elde etti - Milliler, görme engelliler judoda ise 1 bronz madalyanın sahibi oldu

    Başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda, kadınlar 52 kiloda mücadele eden İrem Korkmaz ile 63 kiloda tatamiye çıkan Büşra Katipoğlu altın madalya kazandı.

    Kadınlar 57 kiloda yarışan Nazlıcan Özerler ise bronz madalyanın sahibi oldu.

    Erkekler 60 kiloda Bekir Özlü gümüş, 66 kiloda ise Sinan Sandal bronz madalya elde etti. Sinan Sandal'a madalyasını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev verdi.

    Ay-yıldızlılar, görme engelli judoda ise günü bir madalya ile tamamladı. Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Zeynep Çelik, bronz madalyaya ulaştı.

    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:45
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