 4. İslami Dayanışma Oyunları – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    4. İslami Dayanışma Oyunları

    4. İslami Dayanışma Oyunları

    Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın ilk gününde Türkiye, halterde birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.

    Başkent Bakü'deki Halter Arena'da yapılan müsabakalarda, kadınlar 53 kiloda Bediha Tunadağı toplamda 182 kiloyla altın madalyanın sahibi oldu.

    Kadınlar 48 kiloda Şaziye Erdoğan toplamda 166 kiloyla gümüş, Gamze Karakol ise 164 kiloyla bronz madalya kazandı.

    Halterde yarın 2 kategoride final mücadelesi yapılacak.

    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:20
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