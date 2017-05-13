4. İslami Dayanışma Oyunları
Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın ilk gününde Türkiye, halterde birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.
Başkent Bakü'deki Halter Arena'da yapılan müsabakalarda, kadınlar 53 kiloda Bediha Tunadağı toplamda 182 kiloyla altın madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar 48 kiloda Şaziye Erdoğan toplamda 166 kiloyla gümüş, Gamze Karakol ise 164 kiloyla bronz madalya kazandı.
Halterde yarın 2 kategoride final mücadelesi yapılacak.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:20
- Hani adalet!
Toplam 48
Yorum
serdar talisca nın cezası azmış volkan küfür ediyor kaç maç almışta çıkıp konuşuyor..
- Hani adalet!
Toplam 48
Yorum
semih gitmeli ve fb ye sınırsız destek veren bir başkan gelmeli dimi bunun desteği az geliyor size şampiyon olamıyorsunuz daha fazla destek lazım
- Gignac geliyor
Toplam 5
Yorum
karakartal fenerin doğru dürüst bir 10 numaraya oyun kurucuya ihtiyacı var elinde o kadar forvet varken neden hala forvet arıyor anlamıyorum
4. İslami Dayanışma Oyunları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.