Sancaktepe Belediyesi, Bosna Hersek'te spor salonu açtı

Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağların son dönemde yapılan çalışmalarla daha da güçlendiğini belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Erdem, "Bizler yerel idareciler olarak bu ilişkileri taçlandırmak amacıyla Gornji Vakuf Belediyesi ile 2013 yılında kardeş şehir protokolü imzaladık. Sancaktepe Belediyesi olarak bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz spor salonunu yapımını üstlendik. Yapmış olduğumuz dostluk ve kardeşlik anlaşması bundan sonra da devam edecek. Açılışını yapmış olduğumuz spor salonunun ilerde Bosna Hersek adına şampiyon sporcuların yetişmesine vesile olması dileğiyle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.







Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdic ise konuşmasında, Türkiye ve Bosna Hersek'in güçlü tarih ve kültür birliğine sahip olduğunu ifade ederek, ''Bu işbirliklerinin ilerleyen süreçte daha da güçlü bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Bugün gerçekleştirilen bu proje bu işbirliğinin göstergesidir. Bu projeden dolayı TİKA'ya, Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın İsmail Erdem'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Spor salonun inşası ile Gornji Vakuf bölgesinde başarılı sporcuların yetişeceğine inanıyorum'' dedi.