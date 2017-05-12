Sancaktepe Belediyesi, Bosna Hersek'te spor salonu açtı
Sancaktepe Belediyesi ve TİKA tarafından Bosna Hersek Gornji Vakuf'ta yaptırılan 1500 kişilik çok amaçlı kapalı spor salonunun açılışı Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in de katıldığı törenle hizmete açıldı.
Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağların son dönemde yapılan çalışmalarla daha da güçlendiğini belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Erdem, "Bizler yerel idareciler olarak bu ilişkileri taçlandırmak amacıyla Gornji Vakuf Belediyesi ile 2013 yılında kardeş şehir protokolü imzaladık. Sancaktepe Belediyesi olarak bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz spor salonunu yapımını üstlendik. Yapmış olduğumuz dostluk ve kardeşlik anlaşması bundan sonra da devam edecek. Açılışını yapmış olduğumuz spor salonunun ilerde Bosna Hersek adına şampiyon sporcuların yetişmesine vesile olması dileğiyle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdic ise konuşmasında, Türkiye ve Bosna Hersek'in güçlü tarih ve kültür birliğine sahip olduğunu ifade ederek, ''Bu işbirliklerinin ilerleyen süreçte daha da güçlü bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Bugün gerçekleştirilen bu proje bu işbirliğinin göstergesidir. Bu projeden dolayı TİKA'ya, Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın İsmail Erdem'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Spor salonun inşası ile Gornji Vakuf bölgesinde başarılı sporcuların yetişeceğine inanıyorum'' dedi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:12
- Tahkim Kurulu'ndan Talisca kararı!
Toplam 24
Yorum
doğan fb maclarında iddası olmyanlar ölüm kalım meselesi gibi oynarlardı. sebep? sevmezlerdi fb. sen bu yolda devam et aynı şeyi yaşarsınız.
- Tahkim Kurulu'ndan Talisca kararı!
Toplam 24
Yorum
necati yazıklar olsunki Türk futbolu sizin gibi hak yiyenlerle dolu
- Küfür serbest mi?
Toplam 27
Yorum
AKB SN BAŞKAN TALİSCA O HAREKETİ SENİN İFADENLE "1 SANİYE DE" SANA GÖSTERSE BÖYLE OLUMLU MU KARŞILARSIN
Sancaktepe Belediyesi, Bosna Hersek'te spor salonu açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.