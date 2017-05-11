ETNOSPOR BAŞLIYOR

Başkanlığını Bilal Erdoğan’ın yaptığı Etnospor Kültür Festivali’nin ikincisi bugün saat 10.00’da start alıyor. ‘Ok Yaydan Çıkıyor’ sloganıyla vatandaşlarımız, Türk’ün binlerce yıllık geçmişi olan spor ve kültürüyle yoğrulacak

Büyük gün geldi çattı... Milyonlarca vatandaşın büyük ilgi gösterdiği, Etnospor Kültür Festivali bugün Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başlıyor. Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen festivalin ikincisi için nefesler tutuldu. 'Ok Yaydan Çıkıyor' sloganıyla bugün başlayacak etkinlikler Pazar günü sona erecek. ETNOSPOR sayesinde geçmişiyle yeniden tanışan, Türk'ün şanlı tarihinin parçası olan geleneksel sporlar ve kültürleriyle bir kez daha yoğrulan vatandaşlarımız da festivale büyük bir coşkuyla katılmak için sabırsızlanıyor.



TAM BİR ŞENLİK

Sporcular 4 gün boyunca mücadele verirken vatandaşlar da çocuklarıyla, aile büyükleriyle bu organizasyonda şenlik ortamında keyifli vakit geçirecek. Tarihin yeniden canlanacağı organizasyonda Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenlikler hayat bulacak.



BİLAL ERDOĞAN'A ÖZEL TUĞRALI KILIÇ

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan için özel bir kılıç hazırlandı. 1326 Osmanlı Kılıç Kalkan Okçuluk ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin Karlık "Festivalde Bilal Erdoğan'a kılıç hediye edeceğiz. Kılıcın üzerinde Osmanlı'nın ilk tuğrası olan ve 'Osman bin Orhan' anlamına gelen tuğrayı işledik" dedi.



KÜLTÜRÜMÜZ YAŞAYACAK

Yenikapı'daki muhteşem şölen öncesi Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Batı kültüründe 'Keşke rakibim hasta olsa da müsabakaya çıkmasa' anlayışı var. Oysa bizde yağlı güreşte çırak ustasını yenince gider elinden öper. Hazreti Hamza'nın yiğitlikleri akla gelir. Geleneksel sporlardan kopmaya başlamıştık. Bu organizasyonla binlerce yıllık geçmişimizi geleceğe taşıyoruz" dedi. Bilal Erdoğan, her kültürün saygıyı hak ettiğini belirtti.



Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "Amacımız sadece Anadolu ve Orta Asya'nın geleneksel sporlarını tanıtmak, ayağa kaldırmak değil, dünyanın bütün ülkelerinin geleneksel sporlarını canlandırmak. Böylece kültürel adalet olacak. Bizim geleneksel sporlarda yetişen gençlerimiz rakibe saygı duymayı, fiziksel gelişiminin yanında ruhsal gelişimini de hayatının merkezine koymayı hedef alacak. Batı kültüründe mücadele sadece yenme-yenilme üzerine kurulu"



