Türkiye zirvede
Erkek Kumite Milli Takımı, Avrupa Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Ay-yıldızlılar genel klasmanda da ilk sırayı aldı.
MİLLİLERDEN EN İYİ DERECE
Uğur Aktaş, Serkan Yağcı, Enes Erkan ve Rıdvan Kaptan'dan oluşan kumite takımı, finalde Fransa'ya şans tanımadı ve şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada 4'er altın ve gümüş ile 6 bronz madalya kazanan ay-yıldızlılar tarihindeki en iyi dereceye imza attı.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Karate Milli Takımı'nın bu başarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kutlandı. Ödül töreninin ardından telefonla salona konuşma yapması sağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sporcuları tebrik edip, en yakın zamanda külliyede misafir etmek istediğini söyledi. Sporcular da alkışlarla Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:42
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
Türkiye zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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