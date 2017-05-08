Türkiye zirvede

Erkek Kumite Milli Takımı, Avrupa Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Ay-yıldızlılar genel klasmanda da ilk sırayı aldı.

İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Avrupa Karate Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu. Organizasyonun son gününde Erkek Kumite Milli Takımı altın madalya kazanırken, Türkiye genel klasmanda da birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.



MİLLİLERDEN EN İYİ DERECE

Uğur Aktaş, Serkan Yağcı, Enes Erkan ve Rıdvan Kaptan'dan oluşan kumite takımı, finalde Fransa'ya şans tanımadı ve şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada 4'er altın ve gümüş ile 6 bronz madalya kazanan ay-yıldızlılar tarihindeki en iyi dereceye imza attı.



ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Karate Milli Takımı'nın bu başarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kutlandı. Ödül töreninin ardından telefonla salona konuşma yapması sağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sporcuları tebrik edip, en yakın zamanda külliyede misafir etmek istediğini söyledi. Sporcular da alkışlarla Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.