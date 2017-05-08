 Şahika Ercümen: 'Kırmak istediğim yeni dünya rekorları var' – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    : 'Kırmak istediğim yeni dünya rekorları var'

    Şahika Ercümen: 'Kırmak istediğim yeni dünya rekorları var'

    Serbest dalış dünya rekortmeni , yeni rekorlar kırmak istediğini söyledi.

    Şahika, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, özel bir televizyonda yayımlanan yarışma programı nedeniyle 4 ay yurt dışında kaldığını anımsattı.Yarışmada önemli deneyimler kazandığını ve bunu sportif yaşamında da kullanacağını ifade eden Şahika, "Aktif sporculuğum sürüyor. Bu yarışma programına katılan çok az kişinin sporculuk yaşamı devam ediyor. O yüzden bu benim hayatımda bir tecrübeydi. Özellikle bu deneyimin sporculuk yaşamıma çok şey katacağını düşünüyorum. Bundan sonra da dalışta ülkemizi temsil etmeye devam edeceğim. Önümüzde dünya şampiyonaları var. Benim kırmak istediğim yeni dünya rekorları var. Kısa bir aradan sonra çalışmalar devam edecek. İnşallah ülkemize yeni başarılar kazandırabileceğim." diye konuştu.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:16
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