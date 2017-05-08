Şahika Ercümen: 'Kırmak istediğim yeni dünya rekorları var'
Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, yeni rekorlar kırmak istediğini söyledi.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:16
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 227
Yorum
Engindeniz Şenol efendi senin kuyruk acın Fenerbahçeden hiç bir zaman çıkmaz Fenerbahçe ismini duyduğunda korkudan titriyorusun
- Yerel basından eleştiri
Toplam 3
Yorum
Basin mi Bunlar basin derken kendilerini ne olarak goruyolar capulcudan badka bisey degiller gozumde takima zerre katkilari varmi acaba asla
- Beşiktaş yönetiminden flaş açıklama
Toplam 54
Yorum
taraftar03 hay haysiyetinize karakterinize sizin. adam özür diliyor talisca hareket çekiyor bunun neresini savunuyorsunuz bir alay zavallı bjk yönetimi
Şahika Ercümen: 'Kırmak istediğim yeni dünya rekorları var' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.