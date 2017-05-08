"Olimpiyatlara şimdiden hazırız"
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Delihasan: "Olimpiyat hazırlıklarına başladığımız bu dönemde gençlerimizin başarıları bizleri mutlu etti. Altyapı ve gençlere yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz"
Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Esat Delihasan, branş olarak olimpiyat oyunlarına şimdiden hazır olduklarını ifade etti.
Başkan Delihasan, Kocaeli'de gerçekleştirilen Avrupa Karate Şampiyonası'yla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, milli takımların 14 madalya kazanarak ülkeler sıralamasında Türkiye'yi zirveye taşıdığını belirtti.
Türkiye'ye şampiyona tarihinde en fazla madalyayı kazandırdıkları için gururlu olduklarını vurgulayan Delihasan, "16 kategorinin 14'ünde madalya kazanmamız Avrupa'nın en iyisi olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Olimpiyatlara şimdiden hazırız. Bizleri destekleyen tüm halkımıza teşekkür ediyor ve bu şampiyonluğu onlara armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Milli takımların elde ettiği sonuçların olimpiyat oyunları açısından umut verici olduğunu vurgulayan Delihasan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Genç ve tecrübeli bir kadromuz var. Biz hem gençlerden hem tecrübelilerden bir takım ortaya çıkardık. Olimpiyat hazırlıklarına başladığımız bu dönemde gençlerimizin başarıları bizleri mutlu etti. Altyapı ve gençlere yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. Emeklerimizin karşılığını nihayet aldık. Organizasyonda mücadele eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu
TKF Başkanı Esat Delihasan, elde edilen başarılardan dolayı Karate Milli Takımı ile telefon bağlantısı kuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, madalya kazanan tüm sporcuları tebrik ettiğini bildirdi.
Delihasan, Karate Milli Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet eden Erdoğan'ın, sporcularla birlikte "Türkiye" tezahüratı yaptığını da aktardı.
Bu arada, Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 4 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya ile ülke sıralamasında ilk basamakta yer almıştı.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:19
- Melo ile geliyor
Toplam 15
Yorum
hagi bakin simdi biz aartik aysal gelmeyince sanpiyon olamicaz ve yildiz goremicez aysal olsa anceloti bile getirirdi
- Vay canına!
Toplam 56
Yorum
Tahsin Ne oldu. Oynayarak mı 1 puan aldınız. BJK 2 maç sonra şampiyon olur o kadar. 3. lük size çok bile.
- "Faulün babası"
Toplam 101
Yorum
GAKGO 23 Böylede futboldan anliler he,fabrinin hatası yok deyi tek elle yumruklaması lazım deyi,bu ne yazdığını okimimi,
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