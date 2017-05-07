Olimpiyat şampiyonu odasında ölü bulundu
ABD'li olimpiyat şampiyonu kızakçı Steven Holcomb, milli takım kampındaki odasında ölü bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen komitenin üst yöneticisi Scott Blackmun, Holcomb'ın ölümünün tüm olimpiyat ailesi için üzücü bir kayıp olduğunu belirterek, "Steven, harika bir sporcuydu. Azmi ve başarıları, hepimize ilham kaynağı oldu. Dualarımız ve iyi dileklerimiz tüm kızak sporu camiası ve Steven'ın ailesiyle." ifadelerini kullandı.
Holcomb, 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'nda 4'lü bobsled kategorisinde altın madalya kazanmıştı. ABD'li kızakçı, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda ise 2'li ve 4'lü bobsled kategorilerinde bronz madalya elde etmişti.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:43
- Bruma skandalı!
Toplam 31
Yorum
Mustafa Tudor gelecek sene takımda kalmaz..
- Galatasaray, Tudor'la tepetaklak
Toplam 4
Yorum
orhan3755 gs sahipsiz.yönetici-hoca-futbulcuların çoğu 3,sınıf....kulüple ciddi anlamda ilgilenende yok.kulübü zengin birine satsınlar bari.
- Tudor'dan flaş açıklama
Toplam 28
Yorum
SLoRd Kardeşim bir FB olarak söylüyorum hem GS de hem FB sorun hoca degil futbolcularda sorun var kaç hoca degiştirdi GS hala hocadamı sorunlar..
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