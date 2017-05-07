 Avrupa’yı salladık – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Avrupa’yı salladık

    Avrupa’yı salladık

    İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'ndaki Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı...

    Ay-yıldızlılar, 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz kazandı. Erkekler kumite 84 kiloda Uğur Aktaş, 67'de Burak Uygur, kadınlar kumite 55'te de Tuba Yakan, 1.'lik kürsüsüne çıktı. Artı 84'te Enes Erkan, artı 68'de Meltem Hocaoğlu, katada Ali Sofuoğlu ile kadınlar takım katada ikinci olurken, 68'de Şeyda Burucu, 50'de Serap Özçelik, 61'de Merve Çoban, katada Dilara Bozan, erkekler 75'te de Erman Eltemur 3.'lükte kaldı.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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