Milli karatecilerden 4 madalya

Günün ilk madalya mücadelesine bayanlar kumite 68 kiloda Hafsa Şeyda Burucu çıktı. 2012 ve 2013 yıllarında Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başaran Milli karateci, İsviçreli Elena Quirici karşısında kontrollü bir mücadele sergiledi. 2012'de dünya ikincisi olan Burucu, normal süresi 0-0 biten mücadeleyi hakem kararıyla 3-2 kazanarak Avrupa üçüncülüğü sevinci yaşadı.

İKİNCİ MADALYA MERVE'DEN

Bayanlar 61 kiloda Merve Çoban, Rus Nailya Gataullina karşısında bronz madalya aradı. Mücadeleye iyi başlayan Çoban, bitime 47 saniye skoru 2-0'a taşıdı. Son 14 saniyede bir puan daha alan 24 yaşındaki milli karateci, tatamiden 3-0 galip ayrılarak Avrupa üçüncüsü olmayı başardı. Bayan Kumite Milli takımının da üyesi olan ve takımda final mücadelesi verecek Merve Çoban, 2014 yılında Finlandiya'da da bronz madalya kazanırken, 2016 yılında da Fransa'da Avrupa ikincisi oldu.



SERİYİ ERMAN ELTEMUR DEVAM ETTİRDİ

2016 yılında Fransa'da kumite 75 kiloda gümüş madalya kazanan Erman Eltemur, sabah seansının son madalya mücadelesine çıktı. Letonyalı Ruslans Sadıkovs ile karşılaşan Milli karateci, 58 saniye kala bir puan aldı ve bu üstünlüğü mücadele sonuna kadar sürdürmeyi başardı.

Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazanmayı başaran 23 yaşındaki Erman Eltemur, Avrupa Büyükler Şampiyonası kariyerindeki ilk bronz madalyasını boynuna taktı.



UĞUR AKTAŞ'TAN ALTIN MADALYA

52. Avrupa Şampiyonası erkek kumite 84 kiloda milli sporcu Uğur Aktaş, altın madalyayı kazandı.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde altın madalya için tatamiye çıkan Uğur, 2014 Balkan şampiyonu Berat Jakupi ile karşılaştı.

Makedon rakibini hakem kararıyla mağlup eden milli sporcu, hem altın madalyanın sahibi oldu hem de geçen yıl Fransa'da kazandığı unvanını korudu.

Uğur, şampiyonanın ilk gününde sırasıyla İtalyan Nello Maestri, Hollandalı Timothy Petersen ve Alman Bistch Noah'ı eleyerek finale yükselmişti.

Ödül töreni sonrası açıklama yapan Uğur, geçen yıl Fransa'da Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatarak, bu seneki hedefinin de şampiyon olarak İstiklal Marşını söyletmek olduğunu kaydetti.

Bunu yeniden başardığı için çok mutlu olduğunu dile getiren milli sporcu, "Çok mutluyum. İnşallah daha fazla çalışarak daha güzel başarılar elde edeceğim. Önümüzdeki sene olimpiyat elemeleri başlayacak onun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha 21 yaşındayım olimpiyatlara kadar hem tecrübe hem de fiziki olarak çok iyi durumda olacağım inşallah." ifadesini kullandı.

Enes, madalyasını en büyük destekçisi olan annesine armağan ettiğini sözlerine ekledi.

Erkekler kumite 84 kiloda sıralama şöyle:

1. Uğur Aktaş (Türkiye)

2. Berat Jakupi (Makedonya)

3. Denis Denisenko (Rusya)

Timothy Petersen (Hollanda)