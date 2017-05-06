Kareteciler madalyaları topladı

İzmit'te Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen 52. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda bugün madalya müsabakaları yapıldı. Şampiyonada günün ilk madalya mücadelesine bayanlar kumite 68 kiloda Hafsa Şeyda Burucu çıktı. Hafsa Şeyda Burucu, İsviçreli Elena Quirici karşısında kontrollü bir mücadele sergiledi. 2012'de dünya ikincisi olan Burucu, normal süresi 0-0 biten mücadeleyi hakem kararıyla 3-2 kazanarak Avrupa üçüncülüğü sevinci yaşadı. Bayanlar 61 kiloda Merve Çoban, Rus Nailya Gataullina karşısında bronz madalya aradı. Mücadeleye iyi başlayan Çoban, bitime 47 saniye skoru 2-0'a taşıdı. Son 14 saniyede bir puan daha alan milli karateci, tatamiden 3-0 galip ayrılarak Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.



2016 yılında Fransa'da kumite 75 kiloda gümüş madalya kazanan Erman Eltemur, sabah seansının son madalya mücadelesine çıktı. Letonyalı Ruslans Sadıkovs ile karşılaşan Erman Eltemur, 58 saniye kala bir puan aldı ve bu üstünlüğü mücadele sonuna kadar sürdürmeyi başararak bronz madalyasını boynuna taktı.



Milli takım 16 kategorinin 15'inde madalya maçı yapmayı hak ederek tarih yazarken, Türkiye'ye ilk altın madalyayı Uğur Aktaş kazandırdı. 84 kilo finalinde Makedon rakibi Berat Jakupi'yi 4-1 mağlup eden Uğur Aktaş üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Bayanlar kumite 55 kiloda mücadele eden Tuba Yakan ise iki yıllık aranın ardından döndüğü tatamide yeniden Avrupa'nın zirvesine çıktı. 2013 Avrupa şampiyonu Tuba Yakan, finalde ezeli rakibi İtalyan Sara Cardin'i 1-0 yenerek altın madalyaya uzandı. 2015 yılında İstanbul'da finalde kaybeden Yakan, mücadele sonrası gözyaşlarına hakim olamazken, altın madalya mutluluğunu 1 yaşındaki kızı Derin ve eşi milli katacı Mehmet Yakan ile paylaştı.



ENES VE MELTEM'DEN GÜMÜŞ MADALYA

Bayanlar kumite 68+ finalinde Fransız Anne Laure Florinten'e 1-0 mağlup olan Meltem Hocaoğlu Avrupa ikinciliğini elde etti. 2012 ve 2014 dünya şampiyonu Enes Erkan kumite 84+ finalinde İtalyan Simone Marino'ya 2-0 kaybederek gümüş madalyada kaldı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan şampiyonada istedikleri hedefleri tutturduklarını belirterek, "Çok başarılı sporcularımız ve alt yapımız var. İnşallah bunları önümüzdeki yıllara taşıyabiliriz. Bu yıl karate sporu olimpiyatlara girdi. Ümit ediyorum 2020 yılında da kota alıp ülkemizi çok iyi bir şekilde temsil etmek isteriz. Bütün amacımız budur. Bunun için gerekli tüm alt yapımız hazır ve çalışmalarımız devam ediyor. Şuanda hedeflerimiz tuttu. Biz son 3-4 yıldır Avrupa şampiyonalarında en çok madalya alan ülkeydik. Burada da 16 birincilik madalyası dağıtılıyor. Bu 16 madalyanın 15'inde madalya alma şansımız devam ediyor. Bu çok yüksek bir oran. Tarihinde olmamış bir olay inşallah hedef böyle yukarıya çıkınca hedefler büyüyünce sorumluluk artıyor" dedi.

Bir puan farkla maçı kaybettiğini söyleyen Erman Eltemur, "Yarı finalde talihsiz bir puan kaybettim. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Kuvvet, kondisyon, karate olsun başarılı bir süreçti. Ama olmadı ve nasibimiz üçüncülükmüş. Üçüncülük maçımda Letonyalı rakibimi yendim. Geçen yıl Fransa'da final oynadım 75 kilogramda ve ikinci olmuştum. Ondan önceki yılda Avrupa üçüncülüğüm var. Bu sene de üçüncülük nasip oldu" diye konuştu.

Avrupa üçüncülüğünün kendisine iyi geldiğini söyleyen Hafsa Şeyda Burucu, "Avrupa üçüncülüğünü ilk kez elde ediyorum. Daha önce bu zamana kadar Avrupa şampiyonalarında hep final oynadım. 3 yıl kadar bir ara verdim. Bunun ardından bu üçüncülük aslında benim için altın madalyadan bir farkı yok açıkçası. 3 yıl sonra bana çok iyi geldi. Bundan sonra ki karate hayatımda gelecek olan yarışmalarda bana çok iyi bir motive olması. Bundan sonra ilerisi için güzel bir adım oldu" dedi.