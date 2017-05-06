 Bilardo Milli Takımı Avrupa Şampiyonu! – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Bilardo Milli Takımı Avrupa Şampiyonu!

    Bilardo Milli Takımı Avrupa Şampiyonu!

    Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Can Çapak ve Tayfun Taşdemir Türkiye'ye şampiyonluk kazandırdı.

    Türkiye Şampiyonu Can Çapak ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım, Almanya'da devam eden 3 bant bilardo Avrupa Şampiyonası'nda güçlü rakibi Hollanda'yı mükemmel bir oyunla 40-19 yenerek Avrupa Milli Takımlar şampiyonu oldu.

    BAKAN KILIÇ, AVRUPA ŞAMPİYONU BİLARDOCULARI KUTLADI
    Bakan Kılıç, Almanya'da düzenlenen şampiyonada finalde Hollanda'yı yenerek altın madalya kazanan Can Çapak ve Tayfun Taşdemir'den oluşan ay-yıldızlı takımı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

    "Almanya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'ndan yine çok güzel haberler aldık. 3 bant kategorisinde ülkemizi temsil ederek şampiyonluk sevinci yaşatan sporcularımız Can Çapak ve Tayfun Taşdemir ikilisini tebrik ederim. Şampiyonluk yolunda emeği geçen herkesi gönülden kutlar, başarılarının daim olmasını dilerim."

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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