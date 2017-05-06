Bilardo Milli Takımı Avrupa Şampiyonu!
Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Can Çapak ve Tayfun Taşdemir Türkiye'ye şampiyonluk kazandırdı.
Türkiye Şampiyonu Can Çapak ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım, Almanya'da devam eden 3 bant bilardo Avrupa Şampiyonası'nda güçlü rakibi Hollanda'yı mükemmel bir oyunla 40-19 yenerek Avrupa Milli Takımlar şampiyonu oldu.
BAKAN KILIÇ, AVRUPA ŞAMPİYONU BİLARDOCULARI KUTLADI
Bakan Kılıç, Almanya'da düzenlenen şampiyonada finalde Hollanda'yı yenerek altın madalya kazanan Can Çapak ve Tayfun Taşdemir'den oluşan ay-yıldızlı takımı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Almanya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'ndan yine çok güzel haberler aldık. 3 bant kategorisinde ülkemizi temsil ederek şampiyonluk sevinci yaşatan sporcularımız Can Çapak ve Tayfun Taşdemir ikilisini tebrik ederim. Şampiyonluk yolunda emeği geçen herkesi gönülden kutlar, başarılarının daim olmasını dilerim."
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:06
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Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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