Bilardo Milli Takımı Avrupa Şampiyonu!

Türkiye Şampiyonu Can Çapak ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım, Almanya'da devam eden 3 bant bilardo Avrupa Şampiyonası'nda güçlü rakibi Hollanda'yı mükemmel bir oyunla 40-19 yenerek Avrupa Milli Takımlar şampiyonu oldu.

BAKAN KILIÇ, AVRUPA ŞAMPİYONU BİLARDOCULARI KUTLADI

Bakan Kılıç, Almanya'da düzenlenen şampiyonada finalde Hollanda'yı yenerek altın madalya kazanan Can Çapak ve Tayfun Taşdemir'den oluşan ay-yıldızlı takımı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'ndan yine çok güzel haberler aldık. 3 bant kategorisinde ülkemizi temsil ederek şampiyonluk sevinci yaşatan sporcularımız Can Çapak ve Tayfun Taşdemir ikilisini tebrik ederim. Şampiyonluk yolunda emeği geçen herkesi gönülden kutlar, başarılarının daim olmasını dilerim."