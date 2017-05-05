Karatede tarih yazdık
Kocaeli’de başlayan 52. Avrupa Karate Şampiyonası’nda tatamiye çıkan 12 milli sporcumuzdan 6’sı finale yükseldi Ali Sofuoğlu, Enes Erkan, Uğur Aktaş, Burak Uygur, Tuba Yakan ve Meltem Hocaoğlu altın için yarışacak
FİNAL MAÇLARI YARIN
KOCAELİ'DE Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'ndakişampiyona bugün yapılacak kata ve kumite takım eleme müsabakalarıyla devam edecek. Açılış seremonisi de bugün 17.30'da yapılacak. Final maçları ise yarın gerçekleştirilecek.
BRONZA 6 ADAY
AVRUPA Karate Şampiyonası'nda 6 sporcumuz da bronz için mücadele edecek. Ferdi kata kategorisinde Dilara Bozan bronz madalya için yarışacak. Bayanlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik, 61 kiloda Merve Çoban ile 68 kiloda Hafsa Şeyda Burucu bronz madalya için güreşecek. Erkeklerde ise 60 kiloda Eray Şamdan, 75 kiloda da Erman Eltemur Avrupa üçüncülüğü için mücadele verecek.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:13
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
eheuheueheuh Derbi Fenerime Hayırlı olsun.. Eheueheuheu
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 8
Yorum
vedaku TFF ve kurulları sürekli Başakşehir ve BJK lehine kararlar veriyor. Ne demek bu saldırı değilde kavga, yazıklar olsun.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
palabıyık in çakır aut Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR). cüneyt BJKyi kazandırmayınca bu maça layık görülmüş. oysa geçen yıl
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