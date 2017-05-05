Karatede tarih yazdık

Kocaeli’de başlayan 52. Avrupa Karate Şampiyonası’nda tatamiye çıkan 12 milli sporcumuzdan 6’sı finale yükseldi Ali Sofuoğlu, Enes Erkan, Uğur Aktaş, Burak Uygur, Tuba Yakan ve Meltem Hocaoğlu altın için yarışacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde Kocaeli'de yapılan 52. Avrupa Karate Şampiyonası'na millilerimiz damga vurdu. Tatamiye çıkan 12 milli sporcudan 6'sı finale yükseldi. Erkeklerde ferdi kata elemelerinde Ali Sofuoğlu, İtalyan Busato'yu yenip finale çıktı. Ferdi kumitede Türkiye'yi temsil eden toplam 10 sporcudan 5'i de finale yükseldi. Erkekler kumite artı 84 kiloda Enes Erkan, 84 kiloda Uğur Aktaş, 67 kiloda Burak Uygur finale çıktı. Kadınlar kumitede 68 kiloda mücadele eden Meltem Hocaoğlu ile 55 kiloda yarışan Tuba Yakan da finale hakkı elde etti.



FİNAL MAÇLARI YARIN

KOCAELİ'DE Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'ndakişampiyona bugün yapılacak kata ve kumite takım eleme müsabakalarıyla devam edecek. Açılış seremonisi de bugün 17.30'da yapılacak. Final maçları ise yarın gerçekleştirilecek.



BRONZA 6 ADAY

AVRUPA Karate Şampiyonası'nda 6 sporcumuz da bronz için mücadele edecek. Ferdi kata kategorisinde Dilara Bozan bronz madalya için yarışacak. Bayanlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik, 61 kiloda Merve Çoban ile 68 kiloda Hafsa Şeyda Burucu bronz madalya için güreşecek. Erkeklerde ise 60 kiloda Eray Şamdan, 75 kiloda da Erman Eltemur Avrupa üçüncülüğü için mücadele verecek.