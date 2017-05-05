 Bilardo Milli Takımı Avrupa Şampiyonu! – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Bilardo Milli Takımı Avrupa Şampiyonu!

    Bilardo Milli Takımı Avrupa Şampiyonu!

    Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Can Çapak ve Tayfun Taşdemir Türkiye'ye şampiyonluk kazandırdı.

    Türkiye Şampiyonu Can Çapak ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım, Almanya'da devam eden 3 bant bilardo Avrupa Şampiyonası'nda güçlü rakibi Hollanda'yı mükemmel bir oyunla 40-19 yenerek Avrupa Milli Takımlar şampiyonu oldu.

    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:31
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