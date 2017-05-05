Bilardo Milli Takımı Avrupa Şampiyonu!
Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Can Çapak ve Tayfun Taşdemir Türkiye'ye şampiyonluk kazandırdı.
Türkiye Şampiyonu Can Çapak ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım, Almanya'da devam eden 3 bant bilardo Avrupa Şampiyonası'nda güçlü rakibi Hollanda'yı mükemmel bir oyunla 40-19 yenerek Avrupa Milli Takımlar şampiyonu oldu.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:31
- Elde var bir!
Toplam 18
Yorum
Murat SEN FENERBAHÇELİ DEĞİLSİN. OLAMAZSIN DA HİÇBİR ZAMAN. İSTİFAYMIŞ !
- Aboubakar ve Cenk Fener'i solladı
Toplam 1
Yorum
Beşiktaşlı Derbiyi kazanmak istiyorsan Cenk ile başlama Şenol Hoca.Siz bu adama hiç mi kuvvet çalışması yaptırmıyosunuz.
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 26
Yorum
rüyaa fener ve bjk halkla daha çok yanyanalar, gs belli bir zümrenin takımı olduğundan taraftarına da dokunmaz, nasılsa takım liselilerin takımı
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