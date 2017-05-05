 Bakan Kılıç, Avrupa şampiyonu bilardocuları kutladı – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bakan Kılıç, Avrupa şampiyonu bilardocuları kutladı

    Bakan Kılıç, Avrupa şampiyonu bilardocuları kutladı

    , Avrupa Bilardo Şampiyonası 3 Bant kategorisinde altın madalya elde eden milli sporcuları kutladı.

    Bakan Kılıç, Almanya'da düzenlenen şampiyonada finalde Hollanda'yı yenerek altın madalya kazanan Can Çapak ve Tayfun Taşdemir'den oluşan ay-yıldızlı takımı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

    "Almanya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'ndan yine çok güzel haberler aldık. 3 bant kategorisinde ülkemizi temsil ederek şampiyonluk sevinci yaşatan sporcularımız Can Çapak ve Tayfun Taşdemir ikilisini tebrik ederim. Şampiyonluk yolunda emeği geçen herkesi gönülden kutlar, başarılarının daim olmasını dilerim."

    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Kılıç, Avrupa şampiyonu bilardocuları kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.