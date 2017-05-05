Bakan Kılıç, Avrupa şampiyonu bilardocuları kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Bilardo Şampiyonası 3 Bant kategorisinde altın madalya elde eden milli sporcuları kutladı.
Bakan Kılıç, Almanya'da düzenlenen şampiyonada finalde Hollanda'yı yenerek altın madalya kazanan Can Çapak ve Tayfun Taşdemir'den oluşan ay-yıldızlı takımı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Almanya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'ndan yine çok güzel haberler aldık. 3 bant kategorisinde ülkemizi temsil ederek şampiyonluk sevinci yaşatan sporcularımız Can Çapak ve Tayfun Taşdemir ikilisini tebrik ederim. Şampiyonluk yolunda emeği geçen herkesi gönülden kutlar, başarılarının daim olmasını dilerim."
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:11
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Toplam 71
Yorum
Turgay Ya ferdi akıncı sen neyine güvenip 2.ayakta 5 numarayı tek atyosun :) sen git idda yorumculugu yap :)
- Hakem açıklandı, Beşiktaş ayaklandı
Toplam 32
Yorum
niğdeli sanki hep yeniyormuş gibi konuşuyorsun son 10 yıla bak öyle konuş siftahı kim yaptı sahanızda aynı tarife geçerli korkunun ecele faydası yok
- Elde var bir!
Toplam 19
Yorum
Kaan67 Adamin youtube bile olumlu bir maçı veya olumlu bir hareketi yok aziz yine çöpleri dolduruyor takıma dagit bakalım kulüp parasini
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