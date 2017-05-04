Ok yaydan çıktı bir kere
Milyonlara ulaşan bu sloganla düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali ve İstanbul Gençlik Festivali’nin tanıtımı dün yapıldı. Bakan Akif Çağatay Kılıç ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, organizasyonları tüm detayı ile anlattı.i
İki büyük organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanan İstanbul'da festivallerin ilki bugün başlıyor. 300 bin kişinin katılmasının beklendiği İstanbul Gençlik Festivali, Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Diğer büyük organizasyon Etnospor Kültür Festivali de aynı meydanda 11-14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Milyonlara ulaşan 'Ok yaydan çıkıyor' sloganıyla düzenlenecek olan Etnospor ve İstanbul Gençlik Festivali ile ilgili dün basın toplantısı düzenlendi. Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, organizasyonlarla ilgili bilgi verdi.
GERİ SAYIM BAŞLADI
İkincisi düzenlenecek olan gençlik festivali; sivil toplum kuruluşları, yayınevleri, üniversiteler, eğitim kurumları, öğrenci platformları, iş-kariyer, kamu ve spor kurumları, geleneksel sanatlar alanlarında faaliyet gösteren 300 katılımcıyla beraber 4 gün sürecek. Geleneksel Türk sporlarının yapılacağı Etnospor'da ise bine yakın sporcu derece için mücadele edecek.
BİLAL ERDOĞAN: DEĞERLERİMİZİ YAŞATACAĞIZ
Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, 3 gün sürecek Etnospor Festivali ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdikleri organizasyona büyük katılımın olduğunu söyleyen Erdoğan, "150 bin vatandaşımız festivali teşrif etmişti. Gayemiz, halkımızı geleneksel sporlarımız başlığı altında, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerle buluşturmak. Bu durum, milletimizin yeniden kimlik inşasıyla ilgili önemli bir süreç. Son 150-200 yıldaki modernleşme süreci, kimlik kaybına neden oldum. İnşallah Dünya Etnospor Konfederasyonu yoluyla, geleneksel sporlarımızın popülerleşmesi, yaygın hale getirilmesi ve tüm dünyadaki geleneksel sporların tanınır hale gelmesi için çalışmalarımız var" dedi.
KATILIM FAZLA OLACAKTIR
Bu yıl katılımın daha fazla olmasını beklediklerini de vurgulayan Bilal Erdoğan, "İstanbul Gençlik Festivali de 6 sanat sergisine ev sahipliği yapacak. Kültürün sadece spor alanında değil, tüm alanlarda tanıtılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Etnospor Kültür Festivali'yle de organizasyonu tamamlayacağız" açıklamasını yaptı.
KILIÇ: TARİHİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ
İki büyük festival için yapılan basın toplantısında ilk söz olan isim olan Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, önemli ifadeler kullandı. Bilal Erdoğan'ın çabasıyla Türkiye'de geleneksek sporların yeniden hatırlatıldığını belirten Kılıç, "Türkiye, tarihi, medeniyeti ve aynı zamanda kültür yapısıyla, dünyanın çok farklı bir ülkesi. Tarihimizden gelen bu gücü geleceğe taşıma misyonumuzu hepimiz biliyoruz. Dünya medeniyetinin bugün kullandığı birçok icat, Türk ve İslam coğrafyasından geldi. Bunu bileceğiz ve bu bilgi birikimini daha ileriye taşımaya gayret edeceğiz. Tarihimizle övüneceğiz ama gelecekte neler yapmamız gerektiğini de iyi bileceğiz" diye konuştu.
TARİHİ BİR AY
Bakan Kılıç sözlerini şöyle tamamladı: "Etnospor Kültür Festivali'nin, gençlerimizin bu toprağın değerleriyle buluşması ve onun aziz hatırasına sahip çıkması için çok önemli bir fırsat. Mayıs ayı da, ülke tarihi için önemli. İstanbul'un fethedilmesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan yola çıkarak istiklal mücadelesini başlatması bu ayda. Tarihi ve kültürel değerlerimiz açısından da önemli bir ay."
11 BRANŞTA MÜCADELE OLACAK
Etnospor Festivali'nde yapılacak 11 spordan biri olan yağlı güreşler büyük çekişmeye sahne olacak. 45'i başpehlivan olmak üzere 300 pehlivan mücadele edecek. Organizasyonda yapılacak diğer sporlar şöyle: Mangala, kökbörü, kuşak güreşi, aba güreşi, atlı cirit, atlı okçuluk, aşık oyunu, şalvar güreşi, mas güreşi ve yaya okçuluğu.
7 ÜLKEDE AKTİF
Dünya Etnospor Konfederasyonu 2015 yılında Kırgızistan'da kurulmuştur. Konfederasyonun bünyesinde 7 ülkeden farklı geleneksel spor dallarını temsil eden 18 federasyon da bulunmaktadır.
OBADA ŞÖLEN VAR
Etnospor etkinliklerinde atlı gösteriler yapılacak. Festivalin yapılacağı obada Türkiye'nin 7 bölgesinden 14 belediyenin sponsorluğunda kültürel etkinlik çadırları, 14 de orta Asya ve Balkan kültürlerini tanıtan çadırlar kurulacak.
BURADA ENGEL YOK
Festivalde engelliler de unutulmayacak. 10-16 Mayıs tarihlerinin Dünya Engelliler Haftası olması nedeniyle Etnospor; mas güreşi, mangala ve geleneksel okçulukta engelliler müsabakaları gerçekleştirilecek.
GERİ SAYIM BAŞLADI
İkincisi düzenlenecek olan gençlik festivali; sivil toplum kuruluşları, yayınevleri, üniversiteler, eğitim kurumları, öğrenci platformları, iş-kariyer, kamu ve spor kurumları, geleneksel sanatlar alanlarında faaliyet gösteren 300 katılımcıyla beraber 4 gün sürecek. Geleneksel Türk sporlarının yapılacağı Etnospor'da ise bine yakın sporcu derece için mücadele edecek.
BİLAL ERDOĞAN: DEĞERLERİMİZİ YAŞATACAĞIZ
Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, 3 gün sürecek Etnospor Festivali ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdikleri organizasyona büyük katılımın olduğunu söyleyen Erdoğan, "150 bin vatandaşımız festivali teşrif etmişti. Gayemiz, halkımızı geleneksel sporlarımız başlığı altında, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerle buluşturmak. Bu durum, milletimizin yeniden kimlik inşasıyla ilgili önemli bir süreç. Son 150-200 yıldaki modernleşme süreci, kimlik kaybına neden oldum. İnşallah Dünya Etnospor Konfederasyonu yoluyla, geleneksel sporlarımızın popülerleşmesi, yaygın hale getirilmesi ve tüm dünyadaki geleneksel sporların tanınır hale gelmesi için çalışmalarımız var" dedi.
KATILIM FAZLA OLACAKTIR
Bu yıl katılımın daha fazla olmasını beklediklerini de vurgulayan Bilal Erdoğan, "İstanbul Gençlik Festivali de 6 sanat sergisine ev sahipliği yapacak. Kültürün sadece spor alanında değil, tüm alanlarda tanıtılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Etnospor Kültür Festivali'yle de organizasyonu tamamlayacağız" açıklamasını yaptı.
KILIÇ: TARİHİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ
İki büyük festival için yapılan basın toplantısında ilk söz olan isim olan Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, önemli ifadeler kullandı. Bilal Erdoğan'ın çabasıyla Türkiye'de geleneksek sporların yeniden hatırlatıldığını belirten Kılıç, "Türkiye, tarihi, medeniyeti ve aynı zamanda kültür yapısıyla, dünyanın çok farklı bir ülkesi. Tarihimizden gelen bu gücü geleceğe taşıma misyonumuzu hepimiz biliyoruz. Dünya medeniyetinin bugün kullandığı birçok icat, Türk ve İslam coğrafyasından geldi. Bunu bileceğiz ve bu bilgi birikimini daha ileriye taşımaya gayret edeceğiz. Tarihimizle övüneceğiz ama gelecekte neler yapmamız gerektiğini de iyi bileceğiz" diye konuştu.
TARİHİ BİR AY
Bakan Kılıç sözlerini şöyle tamamladı: "Etnospor Kültür Festivali'nin, gençlerimizin bu toprağın değerleriyle buluşması ve onun aziz hatırasına sahip çıkması için çok önemli bir fırsat. Mayıs ayı da, ülke tarihi için önemli. İstanbul'un fethedilmesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan yola çıkarak istiklal mücadelesini başlatması bu ayda. Tarihi ve kültürel değerlerimiz açısından da önemli bir ay."
11 BRANŞTA MÜCADELE OLACAK
Etnospor Festivali'nde yapılacak 11 spordan biri olan yağlı güreşler büyük çekişmeye sahne olacak. 45'i başpehlivan olmak üzere 300 pehlivan mücadele edecek. Organizasyonda yapılacak diğer sporlar şöyle: Mangala, kökbörü, kuşak güreşi, aba güreşi, atlı cirit, atlı okçuluk, aşık oyunu, şalvar güreşi, mas güreşi ve yaya okçuluğu.
7 ÜLKEDE AKTİF
Dünya Etnospor Konfederasyonu 2015 yılında Kırgızistan'da kurulmuştur. Konfederasyonun bünyesinde 7 ülkeden farklı geleneksel spor dallarını temsil eden 18 federasyon da bulunmaktadır.
OBADA ŞÖLEN VAR
Etnospor etkinliklerinde atlı gösteriler yapılacak. Festivalin yapılacağı obada Türkiye'nin 7 bölgesinden 14 belediyenin sponsorluğunda kültürel etkinlik çadırları, 14 de orta Asya ve Balkan kültürlerini tanıtan çadırlar kurulacak.
BURADA ENGEL YOK
Festivalde engelliler de unutulmayacak. 10-16 Mayıs tarihlerinin Dünya Engelliler Haftası olması nedeniyle Etnospor; mas güreşi, mangala ve geleneksel okçulukta engelliler müsabakaları gerçekleştirilecek.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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