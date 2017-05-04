 Espor’da şampiyonluk geldi – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Espor’da şampiyonluk geldi

    Espor’da şampiyonluk geldi
    Türkiye'nin en çok oynanan MMOFPS oyunu Wolffteam'in Türkiye Kupası turnuvsı düzenlendi. 1907 Fenerbahçe Espor takımı turnuvayı kazanarak 2 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Sarı-lacivertliler büyük sevinç yaşadı.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:51
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