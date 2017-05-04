Espor’da şampiyonluk geldi

Türkiye'nin en çok oynanan MMOFPS oyunu Wolffteam'in Türkiye Kupası turnuvsı düzenlendi. 1907 Fenerbahçe Espor takımı turnuvayı kazanarak 2 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Sarı-lacivertliler büyük sevinç yaşadı.