Her şey 2020 için

İspanya'daki Avrupa Gençler Yelken Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş, U16'da da bir bronz madalya kazanan Türkiye ilke imza attı. Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "2020 Olimpiyatları için çalışmalarımızı sürdürürken, gençlerin elde ettiği başarılar bizi gelecek adına umutlandırıyor" dedi.