 Her şey 2020 için – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Her şey 2020 için

    Her şey 2020 için
    İspanya'daki Avrupa Gençler Yelken Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş, U16'da da bir bronz madalya kazanan Türkiye ilke imza attı. Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "2020 Olimpiyatları için çalışmalarımızı sürdürürken, gençlerin elde ettiği başarılar bizi gelecek adına umutlandırıyor" dedi.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:45
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