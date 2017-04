Başlama vuruşunu Emine Erdoğan yaptı

Şenliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbaran, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.



BAŞLAMA VURUŞUNU EMİNE ERDOĞAN YAPTI

Düzenlenen şenlikte şöhretler karması, Türk ve Suriyeli çocuklardan kurulacak minik takımlar gösteri maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin başlama vuruşunu ise Emine Erdoğan yaptı. Karşılaşma başlamadan önce Emine Erdoğan, Suriye'de iç savaştan gelip Türk vatandaşlığna geçen Adem Metin Türk ile fotoğraf çektirdi. U14 Milli Takımı'nda yer alan Adem Metin, Emine Erdoğan'a topla kısa bir gösteri yaptı. Emine Erdoğan, Adem Metin'e sarılarak genç sporcuya başarılar diledi. Ayrıca 16 takımdan oluşan TFF-TOGEMDER Futbol Turnuvası gün boyu devam edecek ve final maçıyla sona erecek.



EMİNE ERDOĞAN: İNSANLIK İÇİN ÖRNEK BİR GİRİŞİM OLARAK TARİHE GEÇECEKTİR''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nazım Hikmet'in "Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne" şirini okuyarak etkinliğin dünyaya örnek olması gerektiğini vurguladı.



Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı: ''Misafirimiz olan Suriyeli çocuklarla ülkemiz çocuklarının böyle anlamlı bir etkinlikte buluşturulması takdire şayandır. Bu güzel mekanı çocuklarımıza açan yetkilileri tebrik ediyorum. Bugün burada çocuklarımıza sadece güzel bir gün değil hayata tutunacakları bir dal veriyorsunuz. Barışa, sevgiye ve dostluğa bir yatırım yapıyor, insanlığın geleceğine tohum ekiyorsunuz. İnanıyorum ki bu yatırım ileride çok güzel meyveler verecek. İnsanlık için örnek bir girişim olarak tarihe geçecektir" dedi.



''ÇOCUKLARIMIZIN YARALI YÜREĞİNE İNSANLIK PANSUMANI YAPMAK İÇİN BURADAYIZ''

Suriye'de 6 yıldır bir dram yaşandığını ifade eden Emine Erdoğan, "1 milyona yakın insan hayatını kaybetti. 6,5 milyon kişi yerinden, yurdundan edildi. Savaş tüm insanlığın yüreğinde onarılmaz yaralar açtı. Ülkemizde misafir ettiğimiz 2 milyon 800 bin Suriyeli mültecinin yaklaşık 1 milyon 300 bini kadınlardan oluşmakta. Savaşın yükünü en çok kadınlar ve çocuklar çekiyor. Nice masum yavru sorumlusu olmadığı bir dünyanın yükünü taşıyor. Kimileri kimyasal silahlarla vuruluyor, kimileri hayatları boyunca savaşın psikolojik etkisini taşımak durumunda kalıyor. İşte bizler bu ağır yüke omuz vermek, yaraları iyileştirmek üzere buradayız. Çocuklarımızın yaralı yüreğine insanlık pansumanı yapmak için buradayız. Nazım Hikmet'in dediği gibi, dünyayı verelim çocuklara. Hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Türküler söyleyerek yıldızların arasında dünyayı çocuklara verelim kocaman bir elma gibi. Verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacaklar elimizden ölümsüz ağaçlar dikecekler" ifadelerini kullandı.



''SURİYE MESELESİNDE TÜRKİYE UMUDU TEMSİL EDİYOR''

Suriye meselesinde tüm dünyanın duyarsız kalıp Türkiye'nin umudu temsil ettiğini belirten Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki çocuklarımızın bugün burada yaşadığı temsili birliktelik dünyanın büyüklerine de örnek olsun. Dünya arkadaşlığı bu şekilde öğrenecek inşallah. Din, dil,ırk ayrımı yapmaksızın insan kardeşliğine doğru bir adım atılacaktır bugün. Bize bu duyguları yaşatan, bu umudu çocuklarımıza veren sivil toplum kuruluşlarımıza şükran borçluyuz. İnsanın dünyanın geleceğinden umudunu kestiği anda böylesi çabalar umutları yeniden diriltiyor. Tüm dünyanın duyarsız kaldığı bir konu karşısında çok şükür ki devletimiz ve milletimiz hep umudu temsil ediyor. Bayrağımız dalgalandığı her yerde insanlığı, vicdanı, merhameti hatırlatıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Suriyeli mülteci kardeşlerimizle ilgili hizmeti sadece barınma ile sınırlı değil. Devletimiz uluslararası kurumlar tarafından da takdir gören kampların yanı sıra eğitim, sağlık ve psikososyal desteklerle çok yönlü hizmetler veriyor. Dil, din, ırk ayrım yapmadan her zaman mazlumlara el uzatıyor. Zaman zaman mültecilerle bir araya geliyor kadınların sorunlarını dinliyorum. Sırtlarındaki ağır yükün yüreklerindeki memleket hasretinin biraz olsun azaldığını söylüyor minnetlerini ifade ediyorlar. Onlara bu yapılanların minnet konusu değil tarihimizin, inançlarımızın, değerlerimizin ve komşuluk hukukumuzun gereği olduğunu söylüyorum. Çocuklarımızın bugün burada tattığı dostluğu ve kardeşliği de gelecekte hayatlarının tüm alanlarına yansıtacak barış düşüncesini içlerinde mayalayacaklar inşallah" diye konuştu.



''GÖÇ MESELESİ TÜM DÜNYANIN ÖNCELİKLİ GÜNDEM MADDESİDİR''

Sporun kardeşlik olduğunu vurgulayan Ergoğan, ''Sadece bedenin değil ruhların da disipline edilmesidir. Böylesi buluşmalar siyasetin, Uluslararası politikaların sert, köşeli, rekabetçi yönlerini yumuşatarak daha nitelikli birlikteliklere vesile olacaktır inşallah. Göç meselesi tüm dünyanın öncelikli gündem maddesidir. Çeşitli sebeplerle insanlık sürekli hareket halinde. Toplumlar yeni durumlarla karşılaşıyor, uyum politikaları geliştiriyor. Şayet göç meselesi doğru yönetilebilirse toplumlara dinamizm getiren unsurlara dönüşebilir, zenginlik haline gelebilir. Suriyeli kardeşlerimiz arasında büyük birikimlere sahip meslek sahibi insanlar var. Bu kardeşlerimiz Türkiye, Suriye arasında kalıcı dostluklar inşaa etmeye vesile olabilirler. Kültür köprüsü kurabilirler." dedi.



''SURİYELİ ÇOCUKLARIN KAYIP NESİL OLMASINA GÖNLÜMÜZ ASLA RAZI OLMUYOR''

Türkiye'deki misafirlere Türkçenin zenginliklerini aktararak sorunsuz bir iletişim sağlamk gerektiğini kaydeden Emine Erdoğan, şöyle konuştu: ''Onlara yeni bir dil öğrenme noktasında yüreklendirmeliyiz. Sivil toplum kuruluşlarımız, devlet kurumlarımız çok güzel imkanlar sağlamakta. Lütfen bu imkanı değerlendirin ve dil öğrenerek sosyal hayatın bir parçası olun. Suriyeli çocukların kayıp nesil olmasına gönlümüz asla razı olmuyor. Temel eğitimlerini alma noktasında seferberliğimizi daha da arttıralım. Gençlere üniversitede okuma imkanı oluşturalım. Yüksek öğretim kurumumuz üniversitelerde Suriyeli gençler için özel öğrenci kontenjanı açmıştır. Savaşın yaralarını eğitim yatırımları ile bir nebze olsun arttırmamız gerekiyor. Tüm dünya çok kültürlülük reçeteleri arıyor. Birlikte yaşamanın formüllerini bulmaya çalışıyor. Bu konuda en iyi reçete bizim elimizdedir. Yüzyıllarca nice etnik unsuru bir arada yaşatmış tarihsel bir mirasa sahibiz. Geçmiş geleceğimizin aynasıdır. Farklılıkların bir arada yaşama ufkunu besleyebilir, dünyaya yeni bir vizyon sunabiliriz. Kültürlerin kesişme noktası olan Türkiye bu alanda önemli bir misyon taşıyor. Bu misyonu yerine getirmek için el birliği, gönül birliği yapmak durumundayız. Devlet, millet olarak gücümüzü insanlığın hayrına adamalıyız. Bugün burada buluşan masum yavrularımızın gözlerindeki ışığı hiç söndürmemek, umut dolu bakışlarını daim kılmak sorumluluğumuzdur. Baharın en güzel günlerinde onları tabiatın içinde mutlu vaziyette görmek hepimize çok iyi geldi, ruhlarımızı onardı. Arif Nihat Asya ne güzel söylüyor. Çocuk çok sevdi ağacı, verirdi ona her kış çiçekleri olsaydı. Ağaç çok sevdiği çocuğu, öperdi altın saçlarından dudakları olsaydı. Çocuklarımızı bu bahar tazeliğinde buluşturan, onlara umut aşılayan herkese insanlık adına teşekkür ediyorum. Burada oluşan sinerjinin dünyanın tüm masumlarına umut kaynağı olmasını temenni ediyorum."



GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ: ''BİZ HER KİM OLURSA OLSUN NEREDE ZULÜM GÖRÜRSE GÖRSÜN HERKESE YARDIM EDEN BİR MEDENİYETİZ''

'Ülkemizin, milletimizin ve medeniyetimizin neleri başardığını, başaracağının küçük örneğini yaşıyoruz' diyen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ''Türkiye Cumhuriyeti olarak yanıbaşımızda bir caninin, diktatörün, bir insanlık tarafından nasibini almamış kişinin ülkesini felakete sürüklemiş yapısı içinde 3 milyondan fazla insanın evinden edildiği tek bir ülke hem kucağını hem aşını hem kapısını açarak Cumhurbaşkanımız önderliğinde oradan kaçarak hayatını kurtarmaya çalışanlara yuva oldu.Tarih önünde Türkiye'nin insanlık vazifesinden dolayı Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar hepimizin gözbebeği, geleceği hepimizin üzerine titrediği ve zaman zaman sıkıntıya düştüklerinde başlarında gözyaşı döktüğümüz, dua ettiğimiz, imtihana girerken imtihanı beraber yaşadığımız en değerli varlıklarımız. Çocukların bir araya gelerek geleceklerine umut veriyor olmanın ne kadar önemli olduğunu tam anlamayabiliriz 15 sene sonra hayata kendilerini hazırlamak için çocukların Türkiye'de ve dünyada geldikleri noktayı görünce anlayacağız. Medeniyetin, demokrasilerin ve insan haklarının en büyük savunucuları bunu en iyi şekilde yaydıklarını iddia edenlerin Suriye konusunda veremedikleri sınavda tarih önünde anılacaklar. Gözyaşı akıtan çocuğun insanın hissettiği acıyı tarih önünde hesap vermek durumunda kalacaklar. Bu imtihanı alnımızın akıyla vermeye devam edeceğiz. Biz her kim olursa olsun nereden zulüm görürse görsün herkese yardım eden bir medeniyetiz'' şeklinde konuştu.



TFF BAŞKANI DEMİRÖREN: '' AYLAN BEBEKLERİ HEM YAŞATACAĞIZ HEM DE AHLAKLI VE GEÇMİŞİNİ UNUTMAYAN SPORCULAR OLARAK YETİŞTİRECEĞİZ''

Federasyon olarak tesisleşmeye yaptıkları yatırımların yanında insana da yatırım yapmanın önemli olduğunu vurgulayan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, ''Bu yüzden, sosyal sorumluluk projelerinde, farkındalık oluşturmayı bir borç olarak görüyoruz. Zaten sosyal sorumluluk denince ve işin içine çocuklar girince ilgi ve sevgi kaçınılmaz oluyor. Spor ve de özellikle de futbol bu unsurların en büyük destekçisi ve öncüsüdür. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bugün burada ortaya çıkan geleceğimizin teminatı gençlerimizle, Suriyeli çocuklarımızın kaynaşmasına katkı yapacak bu tablo, tüm dünyaya örnek olmalı. Biz Aylan bebeği hiç unutmadık unutturmayacağız. Biz Aylan bebekleri hem yaşatacağız hem de ahlaklı ve geçmişini unutmayan sporcular olarak yetiştireceğiz. Avrupa hem vicdanını hem de sınırlarını kapattığında Türkiye'nin Suriyeli dostlarımızı kucaklamasını da unutturmayacağız. Ve elbette sayın cumhurbaşkanımızın mültecilerle ilgili dünyaya örnek olan tavır ve çabalarını da aklımızdan hiç çıkarmayacağız çıkarttırmayacağız. Türkiye olarak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemeye talibiz. Ve eminiz ki, bu turnuvayı alan ilk Müslüman ülke olacağız. Öyle ki, bu dev organizasyona, şampiyonluğa oynayacak güçlü bir milli takımla hazırlanmalıyız. Burada aramızda, U14 milli takımımıza seçilen, Suriyeli genç bir kardeşimiz var; Adem Metin Türk. O'na şimdiden yeni Messi gözüyle bakılıyor. Bakanlar Kurulu'nun kararı ve sayın cumhurbaşkanımızın imzasıyla Türk vatandaşlığına geçen adem, inanıyorum ki, A Milli Takımımızda bizim geleceğimiz olacak. Sadece Adem değil tabi başka kardeşlerimizde aralarından çıkacak. Saygıdeğer Hanımefendi, kıymetli misafirler; daha güçlü Türkiye, daha mutlu gençler için, çalışmalarımıza yılmadan devam edeceğiz. Bu yönde sosyal öncülüğümüz ve yatırımlarımız hep sürecek. Bu organizasyonda emeği geçen başta Sayın Saaddet Gülbaran olmak üzere tüm TOGEMDER ve TFF çalışanlarına, yönetim kurulu üyem ve değerli arkadaşım Cengiz Zülfikaroğlu'na desteklerini esirgemeyen Turkcell'e ve katılımınız nedeniyle sizlere bir kez daha teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım'' dedi.



TOGEMDER BAŞKANI GÜLBARAN: ''ÇOCUKLARI MİLLETLERİN GELECEĞİ OLARAK GÖREN LİDERİN EMANETÇİLERİYİZ''

Türkiye'nin duyarlı bir ülke olarak milyonlarca savaş mağduruna sahip çıktığını dile getiren TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbaran, ''Çocukları milletlerin geleceği olarak gören ve büyük değer veren liderin emanetçileriyiz. Hükümetimizin talimatıyla kurulan kamplarda Vali ve Belediye Başkanları başta olmak üzere misafirlerimize en iyi yaşam imkanı sunulmaya çalışılıyor. TOGEMDER'de önceliğimiz her zaman çocuklar olmuştur. TFF ile çocuklar için hayata geçirdiğimiz şenliğimizde savaş yüzünde vatanlarından kopup gelenlere ülkemizin çocuklarıyla unutulmaz bir gün armağan etmek istedik'' diye konuştu.



REVNA DEMİRÖREN: '' TOGEMDER'İN SEVGİ MUTLULUK İLKESİ YOLUMUZU AYDINLATTI''

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören ise ''Çocuklarımızı mutlu etmek, umut aşılamak için bir araya geldik. Sevgi ve mutluluk paylaştıkta kutsallaşır. Yıllardır birlikte çalıştığımız TOGEMDER'in sevgi mutluluk ilkesi yolumuzu aydınlattı. Tek amacımız Türkiye'nin aydınlık geleceğine bir nebze katkıda bulunmak. Bugün de Türk ve Suriyeli çocukları bir araya getirdik. Yüzlerindeki mutluluğu ve heyecanı görmenizi istiyorum. Onların kaynaşması için bu etkinlikleri geleneksek hale getireceğiz. Çocukların küçük tebessümü dünyalara bedel. Anne yüreği kendi çocuklarla diğer çocuklar arasında ayrım yapmaz. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun hepsi bizim çocuklarımız. Umarım bir gün çocuklar savaşsız bir dünyaya uyanırlar. Çocuksu mutluluklar ülkemizden eksik olmasın'' şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Emine Erdoğan'a bir plaket armağan etti.