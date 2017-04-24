Eskrimde tarihi başarı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda milliler tarihi bir başarıya imza attı. Kadın Kılıç Takımı, 94 yıllık eskrim tarihinde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Tablo 8'de kadın kılıçta ekol ülkelerden Rusya ile karşılaşan milliler, 40-30 geriye düştüğü müsabakayı 45-42 kazanarak yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ev sahibi Belarus'u 45-40 yenen ay-yıldızlı ekip, finalde de Fransa'yı 45-38 mağlup etti ve takım müsabakalarında Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

Organizasyonda erkek ferdi kılıç kategorisinde Enver Yıldırım, dün bronz madalyanın sahibi olmuştu.

2017 yılına iyi bir başlangıç yapan Türk eskriminde, milli sporcu İbrahim Ahmed Acar da gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonluklarına ulaşmıştı.

Türkiye, böylece eskrimde bu yıl Avrupa ve dünya şampiyonlarında madalya sayısını 4'e yükseltti.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, açıklamasında, "Önce İbrahim, sonra Enver şimdi de Kadın Kılıç Takımımız. Bu Avrupa şampiyonluğu ve diğer madalyalarımız bize çok şey anlatıyor. Bu anlamlı başarılara kolay ulaşmadık. Bundan sonra kolay kolay da bu seviyeyi kaybetmeyeceğiz inşallah. Türk sporuna ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN KILIÇ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 94 yıllık Türk eskrim tarihinde İlk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 23 Yaş Altı Kadın Kılıç Takımı'nı kutladı. Bakan Çağatay Kılıç'ın tebrik mesajı şöyle:

"Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan kadın milli takımımızı yürekten kutluyorum. 94 yıllık eskrim tarihimizde bu önemli başarıya imza atarak, ülkemize bir ilk yaşatan millilerimiz, gelecek için bizlere umut verdi. Bu önemli başarıda emeği geçen başta sporcularımız ve antrenörlerimiz olmak üzere herkesi tebrik ediyorum."