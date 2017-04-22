Doğu'ya destek artarak devam edecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre iki bölgede, 91'i Gençlik Merkezi, 87'si Kitap Kafe ve 25'i Mobil Gençlik Merkezi olmak üzere toplam 203 projeye 20 milyon lira destekte bulunulacak.

Gençlerin 2023 vizyonunu uygulamaya koyabilir nitelikte, öz güven sahibi ve uluslararası alanda rekabet edebilecek donanıma sahip olarak yetişmelerini sağlayabilmek için desteğini sürdüren Bakanlık, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 800 bin gencin faydalandığı bin 353 projeye, 129 milyon lira katkı sağladı.

Destek programının içeriğini, güncel gelişmelere, değişen beklentilere ve ihtiyaçlara göre revize eden Bakanlık, dezavantajlı gençlere ve bölgelere daha güçlü destek verecek. Son dönemde ülkenin doğu ve güneydoğusunda yaşanan terör olayları sonrasında bölgenin yeniden imarına yönelik çalışmalar hızlı bir şekilde devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanlığı da, Türkiye geneli dışında sadece Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki illere yönelik özel bir destek verme kararı aldı.

Özel Çağrı Programı adı altında uygulamaya konulacak destek programını, Mobil Gençlik Merkezi, Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe olmak üzere üç tür proje ile sınırlandıran Bakanlık, destek tutarının üst sınırını, Kitap Kafe ve Mobil Gençlik Merkezi projeleri için 125 bin, Gençlik Merkezi projeleri için ise 150 bin lira olarak belirledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yaptığı açıklamada, 20 milyon liralık desteğin bu iki bölgeye verdikleri önemin bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, "Gençlik Projeleri Destek Programı'nda, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne ayrı bir önem veriyoruz. Bölgeye yönelik desteklerimiz artarak sürecek. Bölgedeki tüm illerimiz bundan payını alacak. Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla gençlerimizin hayata geçirdiği hareketlilik projeleri ve gençlik çalışmaları ile ilgili özel proje çalışmalarına destek veriyoruz. Bunu da 20 milyon liralık kaynak ile gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Desteklerinin gelecek dönemde de artarak devam edeceğinin altını çizen Kılıç, "Evlatlarımıza, birbirleriyle kaynaşmalarını, birbirlerini daha iyi tanımalarını, aramızdaki farklılıkların değil daha yakın olduğumuz ortak değerlerimizin öne çıkarılmasını, farklılıklarımızın ortak değerlerimiz çerçevesinde zenginliğimiz olduğunu erken yaşta anlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.







- Projeler

Gençlik Projeleri Destek Programı'nda Çanakkale'nin Çan ilçesinde uygulanan bir proje kapsamında açılan Kitap Kafe'nin gençler için bir çekim merkezi haline gelmesi, bu proje türünün daha yaygınlaştırılması düşüncesini doğurdu. Bakanlığın destek verdiği Kitap Kafe projeleri ile sadece okumaya ve ders çalışmaya yönelik sunulan imkanların ötesinde canlı bir kültürel ortamın, gençler için bir cazibe merkezinin oluşturulması amaçlanıyor; bu mekanların gençlerin kültürel, sanatsal ve entelektüel gelişimine katkı sağlayabilecek nitelikte hizmet vermesi bekleniyor.

Tarih, siyaset bilimi ve edebiyat gibi disiplinlere ait ve farklı ilgi alanlarına sahip gençlerin beklentilerine karşılık verecek çeşitlilikte seçilmesi öngörülen asgari 3 bin kitabın bulunacağı kafelerde, gençlerden herhangi bir ücret alınmadan çay, kuru pasta gibi ikramlarda da bulunuluyor. Kafelerde ayrıca, imza günleri, okur-yazar buluşmaları, kitap ve sinema tahlilleri gibi etkinlikler de düzenleniyor.

Bulundukları ortam ile bütünleşen ve mahallenin bir parçası olacak Gençlik Merkezleri ile de gençlerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bilimsel, eğitsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle serbest zamanlarını değerlendirebildikleri cazibe merkezi mekanlar oluşturulması amaçlanıyor.

Merkezlerin, gençlerin okuma, araştırma yapabileceği, yaz ve kış kampları, özel günleri anma toplantıları, konser, gezi, müsabaka, turnuvalar gibi her türlü etkinliklerin sağlandığı, panel, seminer, imza günü, okur-yazar buluşması, söyleşi gibi etkinliklerin düzenlendiği, bilgisayar kursundan diksiyon kursuna, ebrudan bağlama kursuna eğitim alınabilecek, masa tenisi, satranç, mangala gibi oyun ve sporlarla nitelikli vakit geçirilebilecek, nitelikli ve uzman personel yoluyla rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilecek bir ortam olması öngörülüyor.

Daha önce Siirt'te uygulanan ve çok olumlu tepkiler alınan Mobil Gençlik Merkezi projesinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığının sunduğu hizmetlerden yararlanma imkanı bulamayan ya da yeterince yararlanamayan, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan gençlere bu hizmetlerin yerinde sunulması amaçlanıyor. Proje doğrultusunda, köy, ilçe ya da merkezdeki okullarda, sanayi bölgelerinde, yerleşim yeri meydanlarında, AVM'lerde ve benzeri mekanlarda, kitap dağıtımı, satranç turnuvası, sportif ve önemli günlere ilişkin etkinlikler düzenlenecek.

Proje ile ayrıca, uzak mahallerde ikamet eden özellikle dezavantajlı gençlerin katılacağı sportif, kültürel, eğitsel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi ya da bu gençlerin gezi, kamp, sinema gibi etkinliklere katılımının sağlanması planlanıyor.