 Olimpiyat madalyalı atlet, trafik kazasında öldü – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Olimpiyat madalyalı atlet, trafik kazasında öldü

    Olimpiyat madalyalı atlet, trafik kazasında öldü

    Olimpiyat madalyalı yüksek atlamacı Germaine Mason, motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

    Jamaika basınında yer alan haberlerde, 34 yaşındaki atletin ülkesinde trafik kazası geçirdiği ve olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

    Jamaika doğumlu Mason, 2006 yılında Büyük Britanya adına yarışmaya başlamış ve 2008 Pekin Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanmıştı.

    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:37
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