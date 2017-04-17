 Bayrak dersi verdik – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Bayrak dersi verdik

    Bayrak dersi verdik
    İspanya'da Girona'da Uluslararası Pony Dressage yarışlarında Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan G.Saraylı binici Yağmur Öztürk, 71.054 puanla 1. olunca bayrak sorunu yaşandı. Organizasyonda Türk bayrağının bulunmadığının fark edilmesi üzerine yetkililer, hızlı bir şekilde bayrak çizdirerek hatalarını telafi etti.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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