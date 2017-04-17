Bayrak dersi verdik
İspanya'da Girona'da Uluslararası Pony Dressage yarışlarında Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan G.Saraylı binici Yağmur Öztürk, 71.054 puanla 1. olunca bayrak sorunu yaşandı. Organizasyonda Türk bayrağının bulunmadığının fark edilmesi üzerine yetkililer, hızlı bir şekilde bayrak çizdirerek hatalarını telafi etti.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:51
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