 Kürekte zafer F.Bahçe’nin – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Kürekte zafer F.Bahçe’nin

    Kürekte zafer F.Bahçe’nin

    Sapanca Kırkpınar parkurunda yapılan Büyükler Türkiye Kürek Kupası final etabı ikinci gün yarışlarıyla tamamlandı.

    Fenerbahçe Kürek Şubesi, toplamda 11 yarış kazanarak 1150 puanla şampiyon oldu. Final etabının son gününde sarı-lacivertli takım fırtına gibi esti. B ekibi 2 tekte birinci, büyük erkekler A ekibi 2 tekte ikinci, hafif kilo erkekler 2 tek ekibi ile 4 tek ekibi birinci oldu. 8 tek yarışını da ilk sırada tamamlayan Fenerbahçe Kürek Şübesi şampiyonluğunu ilan etti. Yarışlarda Galatasaray 178 puanla ikinci sırayı alırken, Şişecam Çayırova 3. oldu.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:16
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