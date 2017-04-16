Kürekte zafer F.Bahçe’nin
Sapanca Kırkpınar parkurunda yapılan Büyükler Türkiye Kürek Kupası final etabı ikinci gün yarışlarıyla tamamlandı.
Fenerbahçe Kürek Şubesi, toplamda 11 yarış kazanarak 1150 puanla şampiyon oldu. Final etabının son gününde sarı-lacivertli takım fırtına gibi esti. B ekibi 2 tekte birinci, büyük erkekler A ekibi 2 tekte ikinci, hafif kilo erkekler 2 tek ekibi ile 4 tek ekibi birinci oldu. 8 tek yarışını da ilk sırada tamamlayan Fenerbahçe Kürek Şübesi şampiyonluğunu ilan etti. Yarışlarda Galatasaray 178 puanla ikinci sırayı alırken, Şişecam Çayırova 3. oldu.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
Kürekte zafer F.Bahçe’nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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