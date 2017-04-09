 Tekvandoda altın – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Tekvandoda altın

    Tekvandoda altın
    Tekvandoda, 7. Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda erkekler 80 kiloda milli sporcu , altın madalya kazanırken, kadınlar 67 kiloda ise Simge Erensayın bronz madalya elde etti. Judoda ise 2017 Antalya Grand Prix'de, Hasan Vanlıoğlu gümüş kazandı.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:56
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