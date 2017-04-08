Millilerden kötü başlangıç
Türkiye Futsal Milli Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu G Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'ya 8-1 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların tek golünü Cihan Özcan kaydetti. Slovakya'nın golleri ise Tomas Drahovsky, Martin Dosa, Matus Kyjovsky (3), Marek Bahna, Gabriel Rick ve Marek Belenik'ten geldi.
Grubun bir diğer karşılaşmasında Rusya, Fransa'yı 5-0 mağlup etti.
Milliler, gruptaki ikinci maçını yarın saat 12.00'de aynı salonda Fransa ile yapacak.
28 takımın 4'erli olarak 7 grupta mücadele ettiği 2018 Futsal Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda gruplarını lider olarak bitirecek takımlar, finallere yükselmeye hak kazanacak. 7 grup ikincisi ve en iyi grup üçüncüsü ise play-off'larda mücadele edecek. Play-off'lar sonunda 4 takım daha finallere yükselecek.
2018 UEFA Futsal Avrupa Şampiyonası Finalleri, 30 Ocak-11 Şubat 2018'de Slovenya'da düzenlenecek. Ev sahibi Slovenya ise finallere direkt olarak katılacak.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:12
- Olcay’ı göstereceğim
Toplam 4
Yorum
wow buda kendini futbolcu sanıyo al zabriyi vur olcaya...
- F.Bahçe peşinde
Toplam 7
Yorum
galata 5 senerdir pesinde türk takimlari bu adamin. 3sene sonra 30 yasina gelir alirsiniz nerde oysa 30 yas özeri oyunculari alamaya alisikis
- Balotelli heyecanı
Toplam 8
Yorum
VezirParmağı Buna ağzımla gülemeyeceğim. Tolgay için 2,5 milyon gibi dev bir bütçe ayıran GS Balotelli için de 2.75'lik daha dev bütçe yapmış. Alır yani!
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