 Millilerden kötü başlangıç – Fotomaç – 08 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Millilerden kötü başlangıç

    Millilerden kötü başlangıç

    , 2018 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu G Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'ya 8-1 mağlup oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların tek golünü Cihan Özcan kaydetti. Slovakya'nın golleri ise Tomas Drahovsky, Martin Dosa, Matus Kyjovsky (3), Marek Bahna, Gabriel Rick ve Marek Belenik'ten geldi.

    Grubun bir diğer karşılaşmasında Rusya, Fransa'yı 5-0 mağlup etti.

    Milliler, gruptaki ikinci maçını yarın saat 12.00'de aynı salonda Fransa ile yapacak.

    28 takımın 4'erli olarak 7 grupta mücadele ettiği 2018 Futsal Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda gruplarını lider olarak bitirecek takımlar, finallere yükselmeye hak kazanacak. 7 grup ikincisi ve en iyi grup üçüncüsü ise play-off'larda mücadele edecek. Play-off'lar sonunda 4 takım daha finallere yükselecek.

    2018 UEFA Futsal Avrupa Şampiyonası Finalleri, 30 Ocak-11 Şubat 2018'de Slovenya'da düzenlenecek. Ev sahibi Slovenya ise finallere direkt olarak katılacak.

    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Millilerden kötü başlangıç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.